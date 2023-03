El retorn de Clara Ponsatí (gràcies a tu)

Gràcies a tu (un o una dels 10.000) Clara Ponsatí és eurodiputada i ha pogut tornar a Barcelona amb la cuirassa de la immunitat del Parament Europeu. Ha estat detinguda, però gràcies a tu (un o una dels 10.000 illencs que la vàreu votar), podrà plantar cara al jutge Llarena i dir-li que no li reconeix cap autoritat per detenir-la, per interrogar-la, ni per jutjar-la. I això no és poc: cap dels acusats en el procés no va ser capaç de negar l'autoritat dels tribunals espanyols per jutjar-los.

Gràcies a tu (un o una dels 10.000 illencs que votàreu la llista de Puigdemont, Comín i Ponsatí), el jutge Llarena s'haurà d'explicar davant la Justícia europea per haver detingut una eurodiputada mentre gaudeix d'immunitat.

Clara Ponsatí va entrar al Parlament Europeu per molts pocs vots; sense els 10.000 que va recollir a les nostres illes, no hauria estat eurodiputada. Gràcies als nostres 10.000 vots, hem pogut veure com s'ha de fer la política des d'un patriotisme contundent i insubornable.

Gràcies als nostres 10.000 vots hem conegut la manera d'actuar d'aquesta eminent catedràtica d'Economia que els jutges escocesos no han volgut lliurar a la justícia espanyola.