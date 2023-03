L’efecte túnel, propiciador de l’arribada selectiva del missatge aplicat a la capacitat d’escoltar, es pot fer servir per endiumenjar incapacitats de tota classe. Hi ha gent que escolta, sí, però només els qui els afalaguen. Si la música que arriba fa preveure rèdit per escalar posicions a les llistes o major èxit electoral, també l’interioritzen. Problemes reals, que afecten persones determinades, queden massa vegades fora de les parets del canó acústic. En escriure aquesta introducció, em venen al cap noms de la candidatura socialista a l'Ajuntament de Palma, encapçalada per José Hila. Qui sap per què no han rebaixat la vorada del carrer Aragó, 246b, o per què no han fet practicable l'entrada específica per als que encara denominen «minusvàlids» al poliesportiu Germans Escales? No és imprescindible millorar l'accessibilitat legal de les persones amb diversitat funcional? Podria ser que aquesta indiferència fos deguda al fet que les reiterades —fins a l'avorriment— peticions d'esmena d'aquests entrebancs, fins ara, s'han fet per escrit, i no llegeixen?

Donant-li dues voltes més al tema, aparegueren les persones invidents i els seus inconvenients d'accessibilitat, sobre els quals també he escrit qualque cosa. En alguna ocasió he enregistrat la lectura de l'article específic i ho he enviat a qualque company amb dificultats visuals. Units els dos conceptes, invidents i polítics que —diuen— escolten en les condicions ja descrites, va sorgir la idea: posarem veu als articles, especialment els publicats a dBalears.cat.

Plantejat el projecte, confluir amb en Tomeu Martí i en Toni Rotget ha resultat molt senzill. Així, un dimarts de cada dos, en horari de 9 a 9.30 h, dins el matinal Ona Bon Dia, engegarem la secció Paraules de Blau a la freqüència 88.8 FM, d'Ona Mediterrània. Aquesta nova aventura em permetrà amplificar el meu pensament vers l’activisme social, fent la lectura d'un article personal damunt un tema d’interès o actualitat, per a després aprofundir en els continguts mitjançant la participació de persones que el puguin enriquir. A més de compartir gustos musicals, igualtat entre dones i homes, violència de gènere, incivisme, seguretat i model policial, respecte pel patrimoni i qualque curolla personal, aquests seran en principi els eixos de l'espai.

No cal dir que a propers programes de Paraules de Blau recordaré de viva veu a Angélica Pastor i Francisco Ducros, ambdós regidors de l'Ajuntament de Palma, la incompetència de no solucionar les dues deficiències d'accessibilitat esmentades.

I per què són blaves les paraules, em demanareu? Perquè és el color de la Policia local i, per molt que fregui, no se'n va.