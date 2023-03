Ja és aquí l’horari d’estiu

Ja ens han canviat l’hora, amb la polèmica afegida de si s’ha de fer o no, de si s’estalvia energia o no. N’hi ha qui diu que no els afecta gens, dormen les set hores que toquen i no se’n temen de res. Altres en parlem molts de dies, comprovem la llum natural amb el rellotge, comentem si ho hem notat o no, si les persones majors ho detecten, si els infants ho noten.

Hem iniciat la primavera, ho comentava la setmana passada i continua la guerra injusta, injustificable a Ucraïna, ben a prop nostre. Ja no sentim parlar de les destrosses, del patiment de la població, ara les notícies són si s’ha conquerit tal o tal altre espai, una ciutat, un poble. Aquesta setmana el President del govern espanyol anirà a veure al de la Xina, esperem que aconsegueixi un compromís de treball ferm cap a la pau, conjuntament amb altres dirigents europeus el convencin de muntar una taula de negociacions que fructifiquin amb la necessària pau.

Us heu fixat que ja no sabem res de la reconstrucció a Turquia i Síria després de la destrossa dels terratrèmols? Ja no se’n parla als telenotícies, no trobem informacions sobre la necessària solidaritat que les organitzacions no governamentals que hi treballen segur que reclamen amb totes les seves forces.

Aquests dies ens ha visitat el vaixell Astral de l’ONG Open Arms, ho he vist a la premsa, la Presidenta Armengol i la Consellera Fina Santiago hi anaren. La informació escarrufa, la Mediterrània continua essent la tomba per a moltes persones que volen venir cap a Europa, i les entitats solidàries es troben amb més dificultats que mai. Feien esment de la duresa del govern italià, encapçalat per Giorgia Meloni de l’extrema dreta.

Durant una setmana del 20 al 26, s’ha pogut visitar aquest barco, amb visites programades per escoles i instituts de secundària. És una bona iniciativa per informar sobre la realitat del fenomen migratori, sobre els drets humans, sobre allò que significa voler posar portes a la mar per part dels països rics, contradictòriament a la necessitat de mà d’obra jove per a les seves societats envellides.

Arriba el bon temps i per tant vindran més i més barques amb persones que volen treballar als països europeus. Ho sabem també aquí a les nostres quatre illes, ja no és un problema d’altres llocs mediterranis més llunyans. Vaig sentir per la ràdio na Fina Santiago insistint en una proposta que ha d’arribar a Madrid, s’ha de reformar la llei d’Estrangeria, per donar papers de ciutadania a tantes persones que s’han establert aquí, i malviuen amb doblers negres, que ja tenen infants i no poden ser considerats ciutadans i ciutadanes, i s’ha de canviar les directrius europees respecte a l’arribada de persones que fugen de les guerres, de la misèria, de la inseguretat.

Proposta que ha aconseguit un suport ciutadà majoritari amb la Plataforma Regularització ja! Que hem vist a les principals ciutats com Barcelona i Madrid. Volem una altra política d’acolliment, de suport, de benvinguda. Ens rebel·lem davant tanta injustícia que transmeten aquells que criminalitzen les persones pel color de la seva pell, per la manera com han arribat aquí, que identifiquen menors no acompanyats amb delinqüents, sense cap raó objectiva.

N’Helena Maleno Doctora Honoris Causa de la nostra UIB, advertia a una piulada del divendres 24: ALERTA. Siguen desaparecidas quince personas refugiadas en la ruta argelina hacia Baleares. Es segunda más mortífera después de la Canaria y donde menos recursos de búsqueda y rescate se activan.

Impressiona l’advertència, necessitem més recursos de recerca i rescat, que es destinin a les nostres illes aquests recursos per part de l’Estat, no volem ser una ruta mortífera, volem ser una societat acollidora no només dels milions de turistes també d’aquestes persones que volen venir a fer feina.

No mirem cap a una altra banda davant aquesta realitat. Siguem una societat solidària, responent amb fermesa aquells que només parlen d’odi, de por. Hem de construir un futur més humà, més igual, més just. És la nostra responsabilitat com a persones humanes que volem transformar aquest sistema depredador que mantén en la pobresa i misèria a bona part de la població d’altres continents.