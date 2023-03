Aquest és el lema del Moviment Feminista de Mallorca, pel vuit de març d’enguany, en lloc de Ben Dretes diuen Dempeus, però a mi m’agrada més aquesta altra manera de dir el mateix... m’he permès aquesta llicència.

El 8 de març del 2023 es commemorarà arreu de les nostres Illes, a multitud d’actes organitzats pels diferents pobles, amb els Ajuntaments i les associacions feministes. Em resulta impossible esmentar-los però sí que puc recomanar que aneu a tots aquells que us resultin més pròxims, a part de les dues manifestacions convocades a Ciutat, una a les sis de l’horabaixa, de la Coordinadora Transfeminista amb el lema Foc al capitalisme, foc al patriarcat, l’altra a les set del Moviment Feminista de Mallorca amb el lema que dóna títol a aquest article.

El Consell de Mallorca que té gran part de les competències en matèria d’igualtat i prevenció de les violències, com els altres tres Consells, ha promocionat el lema Lideratges que transformen, en un cartell on es veuen figures cabdals de la lluita feminista nostra com Clara Hamerl, Aurora Picornell, Matilde Landa, Rosa Bueno... que encapçalen una munió de dones de tota casta i condició. Cartell que dóna publicitat als actes organitzats.

Casals de barri com el de Ses Veles, a Ciutat, han inaugurat un mural on inclouen a més, a Berta Càceres lideressa indígena, d’Hondures, assassinada el 2016, per defensar el medi ambient a la seva terra, a Encarna Viñas professora de secundària, i a Rosa Bueno, Matilde Landa i Aurora Picornell.

Fortes, juntes, ben dretes, és un lema que empodera amb orgull i planteja que la unitat fa la força enfront de tanta injustícia, tanta discriminació, que el patriarcat imposa quan vol convèncer que les dones hem de ser perfectes mestresses de casa, mares, esposes, filles, germanes sense voler ocupar espais públics.

Lideratges que transformen són aquells que han fet tantes i tantes dones arreu del món, des de les primeres sufragistes exigint el dret al vot com a ciutadanes fins aquelles que no dubtaren en encapçalar lluites per millorar les condicions laborals de les treballadores, de les obreres, o que no dubtaren en sortir a defensar les llibertats, els drets humans més elementals enfront dels estats totalitaris en el passat del segle XX, i avui, en el XXI a països que pateixen dictadures com Turquia, Iran, Iraq, Aràbia saudita i un llarg etcètera a diversos continents.

Un vuit de març de lluita, de festa, de reivindicació, de record i memòria, i sobretot d’alegria feminista. Sense oblidar aquelles que han perdut la vida en mans dels assassins que deien que eren «seves», com les deu, deu!, que enguany ja no hi són a l’Estat espanyol.

Hi ha més lemes, els veureu. N’hi ha que agafen versos de cançons d’èxit Les dones no ploren, les dones decideixen, han afegit. A mi particularment no em va agradar la cançó de Shakira, molt respectable per altra part si així vol aconseguir més èxits. Altres, apel·len a la necessària unitat per construir feminisme. I sobretot, que, sense exclusions entre totes volem vides dignes, diverses, felices.

Tant és els diferents lemes, ja és un èxit dels feminismes plurals, com ho és la societat, que tots ells facin present el 8 de març, no només per part dels sindicats i les seves reivindicacions d’igual treball, igual salari, encara per aconseguir a molts sectors laborals, sinó que el dia internacional de les dones continuí essent un dia d’alegria, però sobretot de reivindicació, de treball conjunt per transformar aquest sistema capitalista, patriarcal depredador.

Amb alegria, amb il·lusió i ganes de capgirar el món, amb la força que ens dóna saber que formam part d’un col·lectiu amb presència arreu del món, sortirem als carrers de les ciutats i pobles, anirem als actes organitzats, perquè tenim molt clar que no volem un patriarcat que provoca violències assassines, que ens margina, que ens discrimina, que ens vol fer tornar enrere i perdre drets com a persones.

Som més del cinquanta per cent de la societat, tenim veu i ens hauran d’escoltar. Per tantes i tantes que ens precediren i s’hi deixaren fins i tot la vida, algunes, i altres esforços vencent totes les dificultats, per totes aquelles que seran el futur a aconseguir, ens mantindrem en el compromís feminista per transformar la societat, quotidianament, també el dimecres 8 de març.