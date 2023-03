Indicadors amb sifó (VI): El teorema del mig pollastre i el neoliberalisme progre

Que es bravegi de la solidesa de la nostra economia basant-se en un 2,2% de PIB superior al d'abans de la pandèmia. És a dir, el punt que hauria de ser considerat una feblesa, es presenta com una fortalesa. Perquè feblesa és que no hàgim après res de la pandèmia de la covid-19. Per molt que vulguin fer passar bou per bèstia grossa, enfortir el model de monocultiu turístic, i que, ni tan sols, s'intueixi algun símptoma de transició cap a una disminució de la dinàmica de turistificació, és una greu debilitat del model d'inserció balear a la globalització neoliberal d'aquesta inestable (crisi climàtica, de biodiversitat, d'espais naturals, de materials, bel·licismes a balquena, inflació desfermada, classes mitjanes que transiten cap a classes precaritzades, etc.) segona dècada de segle XXI.

Vanagloriar-se del creixement del PIB per càpita és el súmmum de la glorificació de l'indicador rei del neoliberalisme. En la mitologia neoliberal, PIB per càpita, renda per càpita, o ingrés per càpita, és la relació que hi ha entre el Producte Interior Brut d'un país i la seva quantitat d'habitants. Una operació que no és altra cosa que el conegut com a "teorema del mig pollastre", que és aquella historieta que explica que, si ens ajuntem dues persones, i jo em menj un pollastre i l’altre no en menja res, fem la mitjana, i ens surt que hem menjat mig pollastre cadascun, quan veritablement jo m'ho he menjat sencer, i l'altra persona ni l'ha tastat.