Geopolítica, violència i corrupció

No hi ha dos sense tres, diuen, diuen, diuen. I, segurament, ni tres sense quatre, i així successivament. El cas és que al mapamundi de la geopolítica del bel·licisme, i al de la geopolítica negacionista dels Drets Humans, n'hi ha un, si més no, tercer de mapamundi geopolític: el de la corrupció.

Ho certifiquen les últimes publicacions de Transparency International que, en la nota de premsa de presentació de l'Índex de Percepció de la Corrupció (ÍPC) 2022, informa dels escassos avanços mundials contra la corrupció, i, atenció, que aquest estancament-retrocés en la lluita global contra la correcció es produeix "en un món cada vegada més violent". Corrupció i violència van de bracet.

L'Índex de Percepció de la Corrupció de 2022 ens informa que 124 països tenen nivells de corrupció estancats, mentre que augmenta el nombre de països on va en augment. Tanmateix, el més important és que la majoria dels Estats que ocupen els últims llocs de l'ÍPC sofreixen actualment conflictes armats, o els han sofert recentment. Atenció amb aquesta afirmació de l'informe de Transparency International: "la corrupció i el conflicte [armats] s'alimenten mútuament i amenacen la pau duradora". Un diagnòstic a tenir molt en compte en uns temps d'armamentisme desbocat.

Pel que fa a Europa Occidental i la Unió Europea (UE), tot i ser la regió millor valorada en l'ÍPC, resulta que el progrés i les millores s'han estancat en la majoria dels països durant més d'una dècada, i que, dels 31 països de la regió, només sis han millorat la seva puntuació, mentre que set l'han empitjorada. Transparency International posa en relleu, i això és important, que "la Unió Europea ha sofert un dur cop després de l'escàndol de corrupció sense precedents ocasionat per l'anomenat Qatargate". Segurament l'informe va ser redactat abans que es consolidessin les evidències de la importància del Marrocogate.

I Espanya? Idò no avança, més ben dit, va a la baixa en la prevenció i lluita contra la corrupció. I, tanta sort, que la corrupció del Borbó emèrit sembla passar desapercebuda pels radars de Transparency International. En qualsevol cas, el Regne d'Espanya no va bé en matèria d'erradicació de la corrupció. Per contra, en creixement de despesa militar va esplèndidament!

A la presentació de l'informe que coment, la presidenta de Transparency International, Delia Ferreira Rubio, va afirmar: "La corrupció ha fet del nostre món un lloc més perillós. Com els governs han fracassat col·lectivament a l'hora d'avançar contra ella, alimenten l'actual augment de la violència i els conflictes, i posen en perill a persones de tot el món. L'única sortida és que els Estats facin el treball dur, eradicant la corrupció a tots els nivells per a garantir que els governs treballin per a totes les persones, no sols per a unes poques elits".

Dures paraules que posen de manifest allò que és obvi: Avui més que mai un altre món ha de ser possible. Ara més que mai és necessari acabar amb la geopolítica de la violència i la corrupció!