Fa un parell de dies que han afegit un bot d’aquests xerraires (una interfície a una intel·ligència artificial) a la instància de Mastodon que faig servir. Això no seria cap notícia si no fos perquè hem (molta de la gent que hi és a aquesta instància) perdut molta estona parlant amb ell. Per una part em fascina fins a quin punt la tecnologia ha evolucionat en aquest aspecte, per una altra m’entristeix perquè sembla ser una versió evolucionada de n’Eliza, un truc de fira, un analitzador de frases que prova de tornar una contesta més o manco coherent depenent del text introduït. I és que no ens enganyem, l’excusa de les intel·ligències artificial, o millor, les promeses, són que ens ajudaran en diagnòstics mèdics, a trobar noves cures, a gestionar la ingent quantitat d’informació a la qual ens hem d’enfrontar, però en el fons, el que feim és entrenar-les perquè donin una resposta prou humana perquè ens venguin propietats, ens contestin les queixes i ens ordenin segons la nostra probabilitat de comprar un producte.

Als EUA deien que una intel·ligència artificial és l’encarregada de donar pas primer a les telefonades en espera dels potencials clients d’un servei mèdic i deixar més enrere a les persones amb menys probabilitats de gastar-se els quartos.

Quan el bot ens contesta: «El meu objectiu és mostrar com una conversa simulada pot ser útil per a l’aprenentatge automàtic[…] Així, els ordinadors poden aprendre a interpretar el llenguatge natural i a respondre de manera adequada a les preguntes.[…]», encara que sigui per casualitat, en realitat és això el que està fent. No és un servei per a nosaltres, som nosaltres que ensenyam «a respondre de manera adequada a les preguntes» amb la finalitat de vendre’ns productes, ja vos ho dic ara. En la actualitat, mentre milloram les seves respostes, ens volen cobrar pel temps en el qual ho feim, també ho disfressen de joc, i fins i tot d’amiguet virtual de companyia. I nosaltres hi caiem de grapes, mem, perquè de vegades és molt divertit:

En el fons fa gràcia perquè són una casta de cunyaos moderns tecnològics que diran el que sigui sense haver comprovat cap font, ni llegit cap text, ni comparat res cap informació. Quan demanàrem a la intel·ligència artificial que resumís la columna de la setmana passada va contestar això:

Vos deix amb «la millor frase del món» segons el nostre bot: "La vida és un viatge, no un destí".

Aman Nòlem (ell/això)