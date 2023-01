La setmana dels tres barbuts, ens ha de dur el fred

Aquesta setmana que comença la dels tres barbuts, Sant Pau, Sant Antoni i Sant Maure, segons el refranyer popular, Sant Sebastià no en duu però hi coincideix, idò aquesta setmana ha de ser del fred d’hivern que encara no hem gaudit. Això diuen els meteoròlegs, veurem si l’encerten.

Una setmana de festes populars, de foguerons, ballades a les places i trobades del jovent i de les famílies al voltant del foc. Manacor va començar amb la ballada on es va estrenar una dimoni, dimònia no és al diccionari... perquè no ens han contat mai si a l’infern el dimoni tenia companya tan dolenta com ell. També a altres pobles hem trobat un Sant Antoni que era una al·lota, i a una escola poblera que han fet una dimònia Vialfassa!.

Les tradicions es van adaptant al nostre temps, per això volem felicitar l’Assemblea antipatriarcal i les Dones de Llevant, entitats feministes manacorines que han aconseguit el consens per tenir la primera dimoni del seu poble.

És cert que vivim un hivern atípic, en parlem molt del temps, del canvi climàtic, l’emergència, i massa sovint sentim veus apocalíptiques que ens duen al pessimisme. Aquests dies he llegit que el forat a la capa d'ozó -ho recordeu? Es tancarà l’any 2040, d'aquí a disset anys, gràcies a l’acció conjunta dels Estats en posar remei amb mesures que alertaven i recomanaven els científics.

És un bri d’esperança no? També podrem dur a terme mesures coordinades davant l’emergència climàtica? Vull creure que sí, que convé escoltar els científics de totes les matèries, també les socials, per posar fil a l’agulla en aquest àmbit.

Per exemple, la gratuïtat del transport públic a l’illa de Mallorca, crec que a Eivissa i Menorca també, és una mesura per dissuadir de l’ús del cotxe privat. O el carril VAO de l’autopista per exemple, per promocionar l’ús compartit del cotxe. Convé que ho vegem com a passes endavant, en lloc de cercar sempre les parts negatives.

És cert que per part del Govern de les Illes Balears convindria que traspassés la SFM al Consell de Mallorca, amb recursos suficients per augmentar les plantilles de personal i així millorar les condicions i les freqüències del tren mallorquí. Escoltar els usuaris i les seves propostes és una bona pràctica que recoman.

La Presidenta Francina Armengol en una llarga entrevista a un mitjà local explicava que no es pot prohibir la vinguda de persones a Mallorca, fent referència a les demandes sobre el control dels ports i aeroports que podria regular la saturació que patim. És evident, però allò que no diu és que tenint control sobre l’aeroport per part d’un Govern d’esquerres i ecologistes, podríem regular les freqüències dels vols, tant els regulars, xàrters, i també els privats. O si tinguéssim capacitat de control, regular el tràfic dels iots, dels creuers, de les embarcacions que més contaminen la nostra mar.

Vivim a unes illes mediterrànies, coneixem què significa la saturació turística en uns mesos d’estiu, també què significa la contaminació de la mar, dels nostres aqüífers, de... per tant, tenir més sobirania significaria tenir capacitats per prendre mesures pioneres davant l’emergència climàtica.

Esperem que les conclusions de l’Assemblea ciutadana pel clima siguin escoltades i puguin ser motiu de propostes polítiques per la pròxima legislatura. Ens hi jugam molt.