La nit de Reis n'és vinguda,

i sembla que amb més afany,

treballa la pobra mare,

tot mirant-se el seu infant.

-Mareta, li diu la nina,

fiqueu-me al llit, que és prou tard,

i tinc por vindran los Reis

i encara no hi hauré anat.

-Qui sap si vindran, filleta!

lo nostre pis, és tan alt!

-Prou, com que baixen del cel,

ja els hi ve bé de passar!

i a fe mare que els espero

amb gran desig aquest any.

Del poema 'La nit de Reis' de Dolors Monserdà I Vidal, ( Barcelona,1845-1919)

Com fa uns dies vaig sortir a camí als Reis d'Orient, no era a casa la Nit de Reis. Però, en tornar d'una ciutat -i un país- de l'altra riba de la Mediterrània, esper trobar-hi, a casa, els anhelats regals que he demanat. De retorn de la ciutat de l'Orient Mitjà de la qual tant ens han parlat Maruja Torres i Tomàs Alcoverro, pot ser que els meus egoistes anhels em semblin un luxe en comparació a les necessitats personals i col·lectives de la població d'aquell lloc on els déus de l'antiguitat habiten en les ruïnes de Baalbek, i els déus de la modernitat són presents arreu i en tots els nombrosos conflictes. També eren presents en la matança de Sabra i Xatila?

El cas és que vaig deixar la carta als Reis d'Orient amb les següents peticions: 1. Que en 2023 el Parlament de les Illes Balears aprovi, sense desvirtuar-la, la Llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. Una proposta que, recordem-ho, arriba al parlament fruit de la ILP impulsada pel GOB. 2. Que l'estiu d'enguany no sigui un nou episodi de saturació turística. 3. Que 2023 sigui l'any de la veritable bona i participativa governança de les institucions autonòmiques. No pot ser que en plena emergència climàtica, el moviment ecologista continuï marginat de les meses de concertació. És incomprensible que en el discurs institucional es parli sovint de "transició", i, alhora, el Fòrum de la Societat Civil no sigui un interlocutor essencial. 4. Que la negociació dels convenis col·lectius –especialment el d'hoteleria- sigui una negociació on es visualitzi el conflicte social. Sens dubte, cal un acord que faci justícia. Però, sempre és millor l'acord batallat que no l'acord atorgat. 5. Que aquest any sigui el de la "reconciliació" del moviment feminista i de la gran embranzida del moviment dels homes per la igualtat. 6. Que, a la fi, el dret a l'habitatge digne sigui de debò una realitat. Els companys i companyes de STOP Desnonaments tenen dret a un merescut descans! 7. Que el Govern de les Illes Balears posi les bases per a, en la legislatura vinent, engegar un pla pilot de Renda Bàsica Incondicional. I 8. Que les eleccions autonòmiques i municipals del maig no siguin un "ho tornarem a fer" (retallades socials i de drets civils, més turboturistificació, negació de la memòria democràtica, autoritarisme a balquena, persecució de la llegua pròpia, és a dir, del català, etc.) de les dretes!

Tant de bo que, en acabar 2023 i faci comptes, els Reis d'Orient hagin sigut generosos en els meus anhels. Però com no confii massa ni en els reis ni en la màgia, un any més tindré ben present aquell "la vida és lluita" de Neus Català.