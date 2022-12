Sexe forçat: amb suc o sense

Temps enrere, de matinada, en una època en què la policia local de Palma iniciava el declivi —que encara no ha sabut contenir—, vàrem decidir muntar un control preventiu d'alcoholèmia al carrer del Marquès de la Sènia. Aturàvem els vehicles de manera aleatòria i devers les dues tocà a un turisme de gamma alta. El conductor estacionà correctament el cotxe a la dreta del carrer, n’obrí la porta, en sortí, caminà tres passes i es desplomà al terra. No record quina taxa d’alcoholèmia va donar, però devia fregar el coma etílic, encara que incomprensiblement la conducció observada de cap manera era temerària, més bé normal: misteris de l'alcohol. M’imagín que el cas em ve al cap per mor de la notícia que publicà el diari Última Hora sobre una agressió sexual. El succés és —com qualsevol delicte versemblant— execrable. Queden onze mesos pel pròxim 25N i convé mantenir l’espurna encesa. Després d'una festa familiar, un home de 45 anys, agredeix l’al·lota del seu fill. La parella són dos joves de 17 anys, per tant, menors d'edat. El context situa l'acció en una festa al domicili on en família es consumiren quantitats d'alcohol ingents. La gatera fou tan grossa que, dormint profundament la parella al llit, l’adult es colgà amb ells i agredí presumpta i sexualment la «nora espera esser», com en un acte qualsevol de disposició tot el que és seu —persones incloses—, al tirànic estil Padre Padrone dels germans Taviani. La jove es despertà i els crits d'auxili feren comparèixer altres membres de la família. L’al·lot, tombat al llit on es produí l’agressió s’arribà a despertar i es barallà amb son pare, el qual justificà el seu comportament amb la gatera. Demanà perdó i partí. Denunciats els fets, la Policia el detingué.

La manca de valors que exhibeix tota l'escena és escandalosa. Que tots els implicats arribin a acumular unes quantitats tan elevades d'alcohol en sang i que després, el mascle dominant, amb la saturació ètica i moral desbordada, pugui amollar «justificadament» sense miraments els seus desitjos és inqualificable. Només en la seva abstracció, l'alcohol li serví per inhibir la consciència i emparar la canallada. És prou clar el que beuen, però el que no sé és el que mengen de petits ni l’educació que reben alguns per arribar a considerar les dones com a bocins de carn crua llesta per consumir. Aquesta lliure disposició de les dones no hi té res a veure amb l'alcohol. Les dades oficials comparades l'any passat fins el tercer trimestre actual a la nostra comunitat, mostren un alarmant increment de les agressions sexuals amb penetració (violacions) proper al cinquanta per cent. És el pitjor registre dels darrers sis anys, però «només» són números... Pobres dones!