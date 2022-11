Honorable comissari

Joan Miquel Mut i Garcia fou cap del cos de la policia local de Palma entre els anys 2001 al 2003 i del 2014 i 2015. Aquest darrer any, afectat pel cas Cursach va ser expedientat, suspès de sou i feina en dues ocasions que sumaren devers tres anys; arraconat, després; encausat penalment durant set anys i sotmès a una ordre d'allunyament. Durant aquest període, la quantitat de disbarats que s'han dit sobre ell —i altres companys— donen per fer una temporada sencera de la probable sèrie que veurem a qualque plataforma digital. El guió està escrit per la realitat, que, com tots sabem, sol superar la ficció. El que no sabíem és que pogués arribar a un extrem tan elevat.

El comissari Mut, avui jubilat «voluntàriament» i lliure de càrrecs per un fiscal vingut de Madrid, comença a tenir una vida normal. Ell no va fer res més que la seva feina amb responsabilitat, professionalitat i bondat (potser amb un punt d'ingenuïtat). Mai no ha estat un líder fulgurant, però sí un professional amb vocació de servei públic que intentava fer les coses tan bé com sabia i podia. La tesi sobre Joan Mascaró i Fornés que el doctorà en filosofia ens pot orientar sobre el seu tarannà. La seva sortida de la policia, com la de tants altres companys, no va ser per la porta gran com és mereixia, sinó que acabà abocat a les «clavegueres» de Sant Ferran. Esper que el nou consistori l’any que ve repari públicament aquest menysteniment, que podem dir que ha estat col·lectiu. Hi ha veus que demanen als responsables polítics actuals que demanin disculpes a tots els companys depurats (per simplificar). Pens que aquest acte, encara que necessari, seria insignificant, perquè, el que els han fet, el tracte que han rebut els investigats, és irreparable. Una altra cosa seria que dimitissin tots els regidors que queden de l’equip de govern de la legislatura passada: això sí que s'ho pagaria. Esperem, almenys, que l’Ajuntament aboni les factures dels missers sense haver-lo de dur als jutjats.

No m'ho han contat. Ara també jubilat «voluntàriament», vaig treballar braç a braç amb el meu amic (germà, fa cinquanta-quatre anys) Joan Miquel, exercint a l’època del terror d'inspector adjunt a Prefectura. Va ser molta «casualitat» que no m’haguessin fet seure devora ell al banc dels acusats. De la resta de fets atribuïts als altres companys exonerats, pel que jo sé, no hi va haver res que em fes veure cap delicte en la seva activitat professional. Del que no conec, jo sí que estic a favor de la seva presumpció d'innocència, que, finalment, els ha exculpat.

No sé ben bé com, però els ciutadans de Palma haurien de saber el que han patit injustament i aferrissadament una part important dels seus policies locals, si més no, pel que ens ha costat i ens costarà el malbaratament de doblers públics que ha suposat i suposarà la gestió d'aquesta època execrable a la policia local de Palma. De totes totes, aquestes persones es mereixen una reparació. Ben entès que serà impossible aconseguir-la com caldria, especialment pel que fa a un altre Miquel que, ara descansa en pau. Almenys la seva família es veuria mínimament conhortada.