Jutgesses nacionalistes castellanes, vull el 25% de mallorquí a les televisions forasteres

Si provau de repassar els canals de televisió que arriben de franc a qualsevol casa, hi trobareu un canal en règim bilingüe, que és el CANAL4. N'hi trobareu 5 que emeten, en teoria, en català, que són el canal SX3/33, TV3Cat, IB3, IB3HD i el 3_24. I n'hi trobareu 42 que emeten en règim estricte monolingüe castellà a les Balears, i que són: La 1 HD, La 2 HD, antena3 HD, Cuatro HD, Telecinco HD, laSexta HD, 24h, tdp HD, Clan HD, Boing, Disney Channel, FDF, Be mad tv HD, atreseries HD, Divinity, DKISS, DMAX, Energy, mega, neox, nova, Realmadrid TV HD, PARAMOUNT NETWORK, TEN, TRECE, 24h HD, 7NN, antena3, Clan, Cuatro, DATA TEST A, DATA TEST B, DATA TEST D, DATA TEST E, fibwi 4 SD, fibwi ClubTV HD, fibwi TV HD, GOL PLAY, Lux Mallorca, SOLIDARIA-H264, UHD-1, UHD-2.

Senyores jutgesses que anau tan mal a pler amb l'escola (en teoria) en català, i que heu votat en el TSJB a favor d'un supremacista que vol imposar un 25% de castellà a un institut pels seus dallons, què esperau a piular una miqueta per exigir igualment aquest mateix 25% de mallorquí a qualcun dels 42 canals monolingües forasters, almanco en les seves emissions a les Illes Balears?

Si feim números i sumam els 5 canals (en teoria) en català que podem veure per la televisió a les Balears, el canal bilingüe i els 42 canals de règim monilingüe estricte 100% en castellà, són 48. 42 de 48 suposen un 87,5 % de canals monolongües en castellà; i 5 de 48 suposen un 10% de canals en teoria en català.

Això no és tot: Dins aquest 10% en teoria en català, si un dia qualcú fa la prova d'agafar un cronometre i mirar els bocins i les estones que hi sentiu castellà, sé cert que no caldrà exagerar gaire per dir que, més que en català, són canals mig i mig, canals bilingües: quan no és un anunci en espanyol, és que hi duen un convidat a una conversa; quan no és això, és que hi fan un anunci; quan no és un anunci, és un entrevistat del carrer. Tant els costaria dur a les converses de les poques televisions d'aquí gent que domini l'idioma oficial i propi d'aquí? Tant els costaria doblar a la llengua teòrica del canal les intervencions en altres idiomes, ben igual com fan els canals en castellà?

L'excusa de “reflectir la realitat bilingüe de la nostra societat” és ridícula: Per ventura n'hi ha cap ni un, dels 42 canals en castellà, que mirin gens de “reflectir la realitat plurilingüe” del conjunt de l'estat espanyol i, per mor d'això, deixin sentir adesiara qualque mica la llengua catalana o la llengua basca, qualque cançó, qualsevol coseta per poca cosa que sigui, qualque minutet en tot lo dia, en tota la setmana, de cap a cap d'any en cap emissió ni una de totes les que fan?

Al contrari: els 42 canals tenen per missió tramudar la realitat plurilingüe de l'estat en la realitat virtual monolingüe castellana que ells projecten amb les seves emissions. La política lingüística televisiva espanyola ho ha tengut ben clar d'ençà que hi ha televisió: de “reflectir la realitat”, res de res! Ells no han cercada mai altra cosa més que tramudar la realitat, de plurilingüe en monolingüe. Precisament per mor d'aquesta política lingüística televisiva monolingüista castellana, ara se poden permetre dir “en castellano nos entendemos todos”, com si això se fos esdevingut per carambola, com si això fos una veritat natural que s'endinsàs segles enrere fins a la nit dels temps, com si fos mentida (i de fet sé cert que ja n'hi ha molts que no ho creuen) que aquí, fa tan sols cent anys, la immensa majoria ni parlava castellà ni l'entenia.

Anunciants de la TV3 i de la IB3, heu pensat mai que qualsevol telespectador que tria un canal del 10% que emet en la llengua d'aquí, és perquè cerca sentir la llengua d'aquí o, com a mínim, no té manies contra la llengua d'aquí ni n'està estugós? Si al telespectador d'IB3 o de la TV3 ha de fer més comprera un anunci en espanyol, no considerau que mirarà directament qualsevol canal espanyol dels 42 que ho fant tot, tot, tot en aquest idioma?

Directors i directius de les nostres televisions, és ben hora que vestigueu els nostres canals amb una mica de projecte. Un projecte que faci sortir la nostra gent de l'acomplexament, del sentiment de minoria i de cosa rara dins la nostra pròpia terra en què ens han encallats tres segles de política monolingüística espanyola l'estat borbònic. Si dignificau les nostres televisions, estigau segurs que dignificareu al mateix temps, el nostre idioma, la nostra gent i, sobretot, la vostra audiència.