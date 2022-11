Jutges de part, de la dreta espanyolista

Ja hi tornam a esser. dBalears acaba de publicar que un home ha estat jutjat, i sentenciat naturalment, per pintar un llaç groc, que no ho justificarem però... bona part de Palma, i part de part forana, fa oi al rei porc, de pintades. En justa justícia d’aquella d”igual para todos”, que deia el rei d’Abu Dhabi, les presons haurien d’estar estibades.

I ja que hem tret el rei aquest, cosa en la que justament avui se’ns ha avançat l’examant Corina, cada dia surten indicis de corrupció amb els que un aspirant a nou jutge Castro podria començar a passar a la història. Precisament l’examant, que el devia conèixer molt més de prop que nosaltres, diu que de cada viatge tornava amb bosses plenes de doblers. Si no vaig malament el cas Pujols va començar així, o molt pitjor, ja que en aquell cas el testimoni estava induït per Villarejo, i li estirava la llengua la traïdora Camacho, a qui el PP va compensar fent-la senadora per Madrid. Idò Madrid sí, que paga traïdores.

La setmana passada es va reobrir el cas Ada Colau, que deu estar inserit amb la persecució a Podemos. Ja havia estat arxivat, però mitjançant la denúncia d’una associació fantasma es torna reobrir el cas. Com en el cas del 25% (de castellà a Catalunya): una associació instrumental de forasters i renegats que no sabem per a què més serveix, doncs això: actua contra les resolucions del govern català i els jutges ben contents. Que per cert, si no fos només per destruir el català allà on el català funciona, seria una norma excel·lent. Algú s’imagina que a totes les escoles de Balears es fes un 25% en castellà i tota la resta en català? On hem de firmar? Algú s’imagina un bilingüisme total, enlloc de la jugada hipòcrita de Bauzá? A la guàrdia civil parlant un 50% en català? No. Ningú no s’ho imagina. Ja sabem que quan hom exigeix bilingüisme o un 25% de castellà, és per a bombardejar el català i punt.

El problema és en la intolerància dels de la capital. Si a les escoles de Madrid hi hagués una assignatura de respecte a les altres cultures de l’estat, segurament l’índex de odi al català disminuiria. Això però no interessa. “Cuanto peor mejor” i si no que li demanin a Feijóo.

Griñán, la X del cas ERE d’Andalusia, si més no per passiva o per fer el colló, ha estat sentenciat a presó, mentre l’Esperpenta Aguirre, el mateix a Madrid, ni ha estat enviada a declarar. Per als que no hem fet un màster en “filicominis” l’única diferència és que Griñán és del PSOE d’Andalusia i Aguirre del PP de la Central. Aquest dies IB3 ens ha refrescat el cas de na Mariantonieta nostra (UM), i han deixat ben clar que els de Matas (PP) robaven igual, però el desenllaç ha estat tot el contrari: UM es va destruir, mentre el PP encara dona lliçons de “español bueno-español malo”, on els bons (electus ut cedri) són ells, l’esquerra els dolents i podemos i catalans els residus de la creació.

Això ve de sempre. És prou recordat el cas Filesa, que no serà aquí que justifiquem, com un dels primers grans escàndols de la democràcia que va afectar de ple al PSOE, però quasi ningú recorda el cas Naseiro, que era el mateix per al PP, perquè els jutges no varen admetre les proves, gravacions, perquè s’havien obtingut investigant narcotràfic, aleshores deien que no es podien usar per a altra cosa, i es va ordenar la destrucció de les cintes. Curiosament en una comissió al Congreso de los Diputados Pablo Iglesias va demanar a Aznar per aquest cas, i Aznar, enlloc de contestar, com era el seu deure, va pontificar que Pablo Iglesias estava emmerdat en un cas pitjor perquè havia cobrat no-sé-què de Veneçuela. Ara ja s’ha demostrat que del que acusava Aznar (en una comissió que estava per respondre) era el famós muntatge de Ferreras amb Inda, Villarejo i la policia “patriótica”, i si no un cas germà.

Per cert, el cas Naseiro va estar a punt d’acabar amb la carrera de Zaplana. Vol dir que si en el cas Naseiro s’haguessin posat les mateixes ganes que amb el cas Filesa, probablement ens hauríem estalviat el que varen robar Zaplana, Matas, Rato, Bárcenas... tindríem el PIB més alt. Si en el cas Bárcenas i derivats s’haguessin posat les mateixes ganes que en el cas Catalunya, o en el cas CDR, o en el cas UM, el PP no existiria.

José María Rodríguez era el xulo provocador del cas Joves de Bunyola, un precedent dels Joves d’Altsasu, però molt més pacífic. Rodríguez ha arribat a entrar a la presó, per corrupte, amb més de deu anys de retard, i n’ha sortit tot d’una per la porta de darrera.

Per això, i perquè molts jutges són la vertadera oposició quan governa l’esquerra, i perquè moltíssims càrrecs del PP depenen d’un “quitameallaestaspenas” per anar, o no, a la presó. Per això exigeixen que els alts càrrecs del poder judicial siguin dels seus, sinó ja pot rebentar el parlament. “Cuanto peor mejor” i si no que li demanin a Franco.