M’ho digué un bon amic quan li vaig remetre el vídeo on el Regidor de MÉS per Palma Llorenç Carrió responia a la portaveu del PP a Cort. Resposta contundent, clara, amb arguments i amb passió, les que mouen les idees democràtiques. No tenen vergonya, senyores regidores i regidors d’aquest partit quan diuen que no donaran suport a la declaració de Filla Il·lustre n’ Aurora Picornell Femenias.

No tenen vergonya, quan esgrimeixen un argument de «les formes» del batle de Palma per no avisar abans als grups municipals de l’oposició. No té vergonya senyora Mercedes Celeste, i ho demostra davant la ciutadania també d’aquells que la votaren i que són de dretes. Perquè hi ha molta gent que vota Partit Popular i sí que li donaria aquest reconeixement a n’Aurora Picornell com a símbol de totes les dones assassinades pel feixisme en els pitjors anys de la guerra de 1936-39.

En aquest mes d’octubre quan s’han trobat les restes de n’Aurora a la fossa de Son Coletes, fa mal veure una actitud tan antidemocràtica com la de la senyora Celeste. Na Margalida Prohens es va felicitar per la identificació de les restes, recordant el seu vot a favor de la Llei de Fosses que es va aprovar per unanimitat al nostre Parlament a la passada legislatura. S’ha recordat aquests dies la gran feina de la diputada Margalida Capellà Roig promotora de la llei que va aconseguir aquesta unanimitat. Recordem que encara no hi havia representació del grup VOX.

Perquè hi ha gent de dretes, de tota la vida, que se sent demòcrata, que reconeix la barbàrie que va significar la repressió, els assassinats injustificats de dones i homes pel fet de ser d’esquerres i defensar les llibertats democràtiques per a totes les persones.

En canvi, altres s’estimem més negar-ho, també en coneixem dins el PP i altres que s’han unit al partit d’extrema dreta més reaccionària. Ho deia el regidor Llorenç Carrió: Què és el que els fa por? Que era comunista, feminista, atea i sindicalista? Això és el que els sap tant de greu?...

Hem de recordar que n’Aurora no havia complert els 25 anys quan rebé cinc trets de pistola, per enfrontar-se al poder establert, per voler transformar la societat capitalista, injusta, discriminatòria...

He conegut persones del Partit Popular que eren càrrecs públics que s’avergonyien del franquisme, n’hi ha, malgrat que no ho solen expressar públicament avui en dia, en aquest partit que mostra unes actituds clarament anticonstitucionals, com el bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem.

No tenen vergonya, els i les del grup municipal del PP en negar el seu suport a la declaració de Filla Il·lustre n’Aurora Picornell Femenias. Afortunadament hi ha més gent demòcrata, d’esquerres i de dretes que dóna suport a la bona feina d’aquest Govern d’esquerres que ha obert, i continuarà obrint fosses per recuperar la memòria, per tancar ferides, per fer justícia, per acompanyar les famílies de les víctimes en el seu dol, tants anys més tard.

Molta gent que no visquérem la guerra, sí les seves conseqüències, reconeixem la tasca d’aquells que es mantingueren fidels a les idees republicanes, d’esquerres i de dretes, i som conscients del gran furt que significà la versió franquista de la història. Tants anys més tard, molts, massa, els homenatgem i els reconeixem.