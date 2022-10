Si l’1 d’octubre s’hagués fet la DUI, l’exèrcit espanyol hauria atacat

Continuam amb les mateixes. El Govern del PSOE manifesta que fan tot el que poden per reduir la inflació i la pobresa econòmica sorgida a partir de la guerra a Ucraïna. Cada dia hi ha més famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes, i moltes altres, per poder-se endur menjar a la boca. El Govern assegura que fa tot el que pot per solucionar els problemes existents, mentre surt el PP i la dreta extrema dient que no fan res i que l’actuació del Govern és la que ha provocat la misèria existent. Segurament tenen part de raó, però també hi tenen gran part de responsabilitat, ja que un dels culpables principals és el sistema econòmic existent, el del neoliberalisme. Ja fa uns 10 anys que vaig fer, amb en Pere Polo, una unitat didàctica formada per un bloc imprès i un compact disc, titulada LA GLOBALITZACIÓ NEOLIBERAL, FÀBRICA DE MISÈRIA. I com si fos una premonició, no m’atrevesc a dir profecia, s’ha complert el que s’exposava allà, que resumit seria allò que produeix el neoliberalisme: els rics cada dia augmenten la seva riquesa i els pobres, cada dia augmenten la seva misèria. I tant el PSOE com el PP són igual de responsables sobre el sistema econòmic existent. I és d’un analfabetisme polític insultant culpar-se els uns als altres i insinuar que els que no governen, si ho fessin ho solucionarien tot, perquè quan han governat no han solucionat res.

Mentre n’hi ha que se sulfuren perquè es pugui augmentar el sou dels jubilats un possible 8,5%, segons el pacte de Toledo, resulta que els policies i els guàrdies civils rebran un augment d’un 38% de mitjana per la suma de l’Acord d’Equiparació Salarial aplicat entre 2018-2020 i la millora retributiva prevista per al conjunt dels funcionaris públics a través dels pressuposts generals de l’Estat per al 2023. El Ministeri d’Interior destaca que en el 2023 Espanya tendrà unes forces i cossos de seguretat de l’Estat que comptaran amb més de 155.000 agents. D’aquesta manera se recuperaran els més de 13.000 agents perduts entre 2011 i 2018, durant les dues legislatures precedents del Partit Popular. Cadascú que faci els comptes que vulgui i que escolti embadalit aquests oradors de pa amb fonteta.

Sempre s’ha parlat sobre el que hagués pogut passar el1r d’octubre si en aquella data o uns dies després s’hagués fet una declaració d’independència. Uns sempre han dit que ara seríem independents, i uns altres, els més nombrosos consideren que Espanya hauria enviat l’exèrcit a reconquerir Catalunya. Ara, gràcies a un article publicat a El País s’ha pogut saber que hi havia un pla dissenyat per les forces armades espanyoles que preveia de mobilitzar 3.500 militars a Catalunya, ja durant el referèndum del primer d’octubre de 2017. El nom d’aquest pla es deia 'Recuperar soberanía', el mateix nom de l’operació que es va dur a terme per recuperar l’illot de Perejil el 2002.

L’article o reportatge es basa en part en el llibre 'Rey servido y patria honrada', escrit pel general Fernando Alejandre Martínez, que el 2017 era cap de l’Estat Major de la Defensa, òrgan unipersonal de les forces armades espanyoles. Alejandre va activar aquest pla decebut amb l’actuació de l’executiu de Rajoy, que després dels atemptats del 17-A no va activar el Consell de Seguretat espanyol per la situació política que es vivia al Principat. Va reunir tinents i generals per traçar unn pla que donàs cobertura a la guàrdia civil i a la policia espanyola. Fins i tot va rebre el vist-i-plau de la ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, per activar el pla si la situació es desbordava i l’exèrcit havia d’intervenir. El general Alejandre afirma de la ministra que a més de patriota era valenta.

La primera fase hauria consistit a donar suport logístic als més de 5.000 efectius de la policia i de la guàrdia civil espanyoles que s’havien desplaçat a Catalunya amb motiu del referèndum. L’exèrcit va enviar lliteres, cuines, dutxes i més material a la caserna de Santa Eulàlia, a Sant Boi de Llobregat. També varen augmentar el personal mobilitzat de l’exèrcit en algunes unitats de Catalunya i varen traslladar maquinària pesant per obrir l’accés al port de Barcelona si els manifestants blocaven la sortida de policies del famós vaixell Piolín. Bé, tothom pot continuar pensant el que li véngui de gust. Som lliures encara per fer-ho.