'Per Nadal, tots a casa!'; un poema estremidor

En el capítol Una dona putejada, dins del llibre Blues amb dones, vaig evocar la presentació, dia 15 d’octubre de 1970 a l’enyorada llibreria L’Ull de Vidre, de Laberinto de presencias d’Anna Maria Martínez Sagi. L’autora va recitar alguns dels seus poemes. Amb els meus 18 anyets, no havia escoltat gaires rapsodes, però no n’he tornat a sentir cap que em fes estremir tant. M’impactà especialment un poema dedicat als exiliats que, tot i ser en castellà, mantenia una tornada en català que, a dues veus, acompanyada en la lectura per Jaume Adrover, repetia cada set o vuit versos: Per Nadal, tots a casa! Naturalment vaig comprar el llibre, dedicat per l’autora, i m’hi vaig abocar, àvid de lectura, a la recerca d’aquell poema que tant m’havia emocionat. Dissortadament, no era al llibre. Tampoc el podria llegir, ni que fos un fragment, a Las esquinas del aire (2000) de Juan Manuel de Prada, ni a La voz sola (2019), l’antologia que el mateix autor va fer dels poemaris d’Anna Maria.

Amb tot, passat més de mig segle d’ençà d’haver escoltat aquell poema, els estremidors versos varen continuar ressonat dins dels meus records cada vegada que feia inventari dels moments viscuts més emotius. Finalment, gràcies a El derecho a soñar (2022), la gegantina obra magna de Juan Manuel de Prada que es presentarà a Palma, dimarts dia 18 d’octubre en el Centre de Cultura de Sa Nostra, ara no només he pogut reconèixer aquell poema, del qual no en sabia ni el títol, sinó que he conegut la trista història de la persona a qui anava dedicat: Joaquim Termes, impresor, enterrado en París.

Joaquim Termes, nascut a Barcelona l’any 1886, va emigrar a Argentina de jove. A Buenos Aires fundà el Casal Català i en presidí l’orfeó musical. De retorn a Catalunya, a partir de 1920 s’alineà amb Francesc Macià i milità a Estat Català i a Esquerra Republicana. Professionalment va fer d’impressor i fou escollit secretari de l’Escola d’Arts Gràfiques de Barcelona. El gener de 1939, amb l’entrada de les tropes sublevades a Barcelona, el seu compromís polític i la pertinença a la maçoneria el forçaren a passar els Pirineus i, després d’una estada a Orleans, s’instal·là a París, on assumí la impressió de la Revista de Catalunya fins que, arran de la invasió alemanya, la Gestapo la declarà il·legal. Com que també imprimia propaganda clandestina del partit comunista, Joaquim Termes va ser detingut l’octubre de 1942 i empresonat a la sinistra presó de Fresnes, famosa per la pràctica d’abusos, on va ser sàdicament torturat. Mesos després de l’alliberament de París, Joaquim Termes compareixia de nou davant de la comunitat catalana exiliada a la capital francesa. Físicament envellit, no va retre el combat i es va fer càrrec de l’edició de la revista Catalonia, on també col·laborà Anna Maria i on publicà alguns atrevits articles. Estava convençut que, amb la victòria dels aliats, Franco seria foragitat i es restabliria la República. La seva il·lusió va contagiar els exiliats més incauts i, durant aquells mesos, la salutació habitual entre ells era Per Nadal, tots a casa!

Aquell somni de destronar Franco, recobrar la República i poder abandonar l’exili i tornar a casa abans de Nadal era motiu central de conversa entre Joaquim Termes i Anna Maria Martínez Sagi. L’impressor es recreava en evocar el pollastre farcit de prunes i pinyons que tan bé cuinava la seva esposa. Tanmateix, els aliats acabarien reconeixent i legitimant la dictadura franquista i, com a colofó, les tortures patides precipitaren la mort de l’impressor el mes de febrer de 1947. Va ser arran de la mort de Joaquim Termes que Anna Maria escriuria aquell llarg poema que tant em va impactar. Qui sap si, fins i tot, el va recitar davant dels qui, com ella, varen anar a l’enterrament a París. Entre d’altres, Diego Martínez Barrio, president de la República a l’exili, José Antonio de Aguirre, president d’Euskadi, Josep Irla, president de Catalunya i Carme Ballester, vídua de Lluís Companys.

Aquesta història, la de Joaquim Termes, és una entre tantes i tantes de les que podreu llegir en el llibre esmentat de Juan Manuel de Prada El derecho a soñar, però aquesta, ara que s’ha fet públic, em convida a transcriure el poema. No és, almenys formalment, un dels millors poemes de l’autora, una dona que no ha rebut el reconeixement del seu gran talent. Certament, altres composicions d’ella, com les dedicades a la també escriptora Elisabet Mulder, són d’un nivell superior. Això no obstant, la descripció del seu amic exiliat, amb les costelles rompudes, la mandíbula esclafada, i un ull ferit, que confiava que les democràcies europees esclafarien la dictadura militar i, cada Nadal, esperava tornar a Catalunya per dinar amb la seva esposa, té un punt d’interès històric singular. A mi, tal com em va estremir la primera i única vegada que el vaig escoltar, encara m’emociona vivament. Esper que sigui del vostre gust.

UNO MÁS

Venías con tu tos

de asmático incurable.

Con tu tez macilenta.

Tus cárdenas orejas.

Tu voz débil quebrada

de fiebre y de nostalgia.

Dos nombres

aplastaban

tu cuerpo. Dos puñales

clavados a mansalva

en el alma en las vivas

raíces de tu sangre.

Eras ya apenas sombra

de aquel hombre fornido.

De aquel bello rebelde

que avanzaba

apretando

los puños. La mirada

relampagueante. Firme.

Sabiendo «qué» quería.

«Qué» buscaba anhelante

por aquellos caminos

que jamás terminaban.

Cinco años de destierro

se te comieron vivo.

Te quedaste sin dientes.

Con la boca torcida.

Chafadas las mandíbulas.

Hundidas las costillas.

Un ojo horrendo

turbio

–ostra podrida lívida–

caía de tu órbita.

Te dejaron por muerto

los chacales que en Francia

disciplinados sádicos

torturaban riendo.

Tenebrosa marea.

Vándalos delirantes.

Media Europa

sumida

en el horror sin límites.

En el fango.

En el pánico.

Joaquim: allá en los sótanos

rezumantes obscuros

las palabras impresas

–trazos de rojo fuego–

quemaban nuestra sangre.

Salíamos con ellos.

Armada de las sombras.

Soldados fraternales.

El toro de la muerte

nos acechaba

negro.

Rasábamos los muros

–¡oh terror consciente!–.

Rumor acompasado

de botas. Halt!

Patrulla.

Dos disparos. Un cuerpo

para siempre tendido

sobre el asfalto.

Un cuerpo

con su grito truncado.

El alba de París

recogía aquel eco.

En inhóspitos muros

en patéticas calles

en portales siniestros

en ventanas y esquinas:

los pasquines pegados

triunfantes ¡fulguraban!

Pan y aliento del pueblo.

Rejón de luz radiante.

Venías con tu tos

cada día más viejo

a mi desván sin lumbre

con un catre

dos cajas

un geranio

y seis libros.

Partíamos el pan.

Bebíamos café

de bellotas tostadas.

A veces: un pedazo

de tocino ya rancio

y un postre sin azúcar

nos dejaban contentos.

Te frotabas las manos.

Liabas cigarrillos

de hierbas apestosas.

«Per Nadal tots a casa!»

Me leías cien veces

la carta

de tu esposa.

Veías los caminos

del retorno. Y el sol

que habíamos dejado

en la tierra que un día

nos condenó a destierro.

El pavo con ciruelas

y piñones ¡es gloria!

Beberemos champaña

del bueno. En Barcelona

no tendremos más frío.

Mi mujer nos espera.

Es una santa. El hijo

del tendero tocaba

la tenora en la cobla. ¡Buena gente!

Mi calle

es alegre

y tranquila...»

Tosías. Tu ojo

lívido

miraba algo remoto.

Había un cielo bajo.

Amarillo.

Temblábamos.

Año cuarenta y siete.

Luto en el alma. Invierno.

Muertos-vivos de pie

mirábamos la fosa

y las palas. La tierra

que iba a cubrir por siempre

tu sufrimiento inútil

tu esperanza burlada.

Mirábamos sin ver.

En silencio.

Ya el mundo

comía y olvidaba.

Más muertos que tú mismo

Joaquim: ¡sin Navidades!

La vida a la deriva.

El corazón helado.

Cortadas las raíces.

Dobladas las cabezas.

¡Qué escuadra de fantasmas!

¡Qué cortejo de náufragos!

Bajo el cielo amarillo

nos gritaron: «Germans!

Un dels nostres ens deixa...»

No escuché nada más.

Iba cayendo nieve.

Iba cayendo plomo.

Iba cayendo tierra.

Iba cayendo ausencia.

«Per Nadal tots a casa!»

Joaquim

ya no tosías...