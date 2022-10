És el PP un partit masclista i contrari als pensionistes?

És perdre el temps. Vull intentar parlar dels defectes de l’equip en el govern, del PSOE i no puc. No hi ha manera. Fan i diuen tantes barrabassades aquests del PP, que no puc estar sense parlar-ne, encara que no voldria fer-ho. No som capaç d’entendre que existeixi qualsevol partit que hagi de criticar tot el que fa el partit contrari, sobretot si està en el poder. En temps passat se salvaven, perquè utilitzaven ETA com a excusa, després ho han fet amb els que volien rompre Espanya, els independentistes catalans. Aquells volien destruir Espanya i varen causar centenars de morts, aquests volen trossejar Espanya, aquesta Espanya tan poderosa que aspira que en els seus dominis no torni a pondre’s el sol. Idò què vos pensau? El partit en el Govern estudia pujar el sou als pensionistes un 8,5% aproximadament. Això hauria de ser… o és una bona notícia. Doncs no, no ho és. Perquè el PP ho diu, perquè el PP, aquell partit que només defensa les grans fortunes, pensa que els rics hauran de pagar massa, i no ho pot consentir. Qui pot votar aquests carallots? No tenen vergonya a criticar obertament que està mal fet fer aquesta pujada als que descansen després de la seva intensa vida laboral. Aquests que ajuden a treure de la misèria els seus familiars joves, quan la vida es converteix en inhòspita per a tants, quan mai no ho és per als potentats. Quantes mentides diran quan hi hagi vertaderes campanyes electorals? Hauran de continuar mantenint anestesiats els seus votants. I ho aconseguiran. Ho solen aconseguir. Per això fan i diuen tants de desastres.

Però tot no acaba aquí, resulta que molts de fills de potentats que van a la universitat i viuen a una residència concertada amb la universitat corresponent, insulten greument al·lotes que viuen a una residència universitària també i just davant de la dels mascles. I el vespre surt un o uns quants cridant a les al·lotes i anomenant-les prostitutes, amb la paraula més ofesnsiva que existeix al diccionari espanyol. Les tracta de malaltes de desig sexual i els prediu que podran gaudir de tant sexe com vulguin, que no se l’acabaran. Les insulta i les tracta amb menyspreu, ofèn les persones del sexe femení. I després surten la dreta i l’extrema dreta, dient que no n’hi ha per tant, que si no s’hagués gravat no hagués passat res, que és una tradició. Que no passa res i critiquen, per exemple, la presidenta de Madrid, una tal Ayuso, critica que el govern hagi posat el fiscal a investigar, quan hi ha tantes coses per fer i no donant cap importància al que ha passat. Els caps de la residència i de la universitat l’únic que han fet fins ara és expulsar el que cridava més fort. Com és possible que diguin que intentaran castigar-ne uns pocs més i quedarà tot solucionat? Si va quedar clar que tots els que vivien a la residència hi estaven implicats. No cal investigar res. Si després dels crits s’obren 40, 50 o més finestres i per cada finestra guaiten tres persones, i tot es fa en el mateix temps, l’única manera que això és possible és perquè haurien acordat que les finestres s’obrien a una hora determinada, perquè es varen obrir simultàniament o es varen posar a cantar i cridar tots i a l’una. Ara es podrà intentar que passi el temps i que s’oblidi per no fer res, ja que tenen l’aquiescència de la dreta i de la dreta extrema. Hauran de cercar feina per al fiscal perquè no es pugui dedicar al tema i així aconseguir que els fills dels seus votants continuïn desbocats sense cap tipus d’educació humana. I no es podrà esperar massa d’aquesta genteta quan se’n vagi amb un títol davall el braç, o sí? Aquesta Espanya unida i torera té un greu problema.

Quan he posat el títol no sabia si havia de ser una oració afirmativa asseverativa o si havia de ser una interrogativa. Quan repassava el que havia escrit he sentit el líder de l’extrema dreta, predicant i dient que ells defensen el vertader sentir del poble espanyol. Pretenen saber-ho i defensar-ho, quan l’únic que fan és defensar el seu pensament que no beneficia la majoria democràtica de cap poble del món. Per a mi, queda clar, per tant, que la gent de la dreta, PP i Vox, defensen el masclisme. Volen que les dones totnin al servei de l’home, de la seva satisfacció i que es tornin a dedicar només a les feines de la casa. També queda clar que no defensen els pensionistes ja que no volen que s’augmenti un 8,5% el sou d’aquests. Ho troben massa, quan el que haurien de fer és trobar-ho poc. I què hi farem? Segurament ens espabilarem.