Mentoria Positiva es presenta

Dimarts, a Can Alcover, unes companyes i jo, presentarem el projecte social Mentoria Positiva. Què és això? Imagín que us preguntareu molts. Davant l'abandonament d'amples sectors socials, especialment vulnerables i vulnerabilitzats, veient com ni el sector públic ni el privat atenen a les seves necessitats, sovint molt bàsiques, hem entès que calia oferir opcions vitals noves, atenció personal no jeràrquica, suport i, en definitiva, mirar d'obrir nous camins a aquelles i aquells que la vida, sigui puntualment, o des de fa massa temps, es dedica a barrar-los-hi.

Que dos dels membres principals del projecte, tinguem una discapacitat, ens aporta un valuós coneixement pràctic, a més del professional i el teòric, que sovint es troba a faltar en determinats professionals del sector en qüestió. Ens hi empenyen també algunes xifres socials d'escàndol; que el 75% de la gent trans. i de la gent amb discapacitat no tinguin feina, les dones víctimes de violències masclistes amb unes vides infernals, o les que ja s'han alliberat de l'agressor, però, que per mor de les seqüeles psicològiques, els costa molt reiniciar, la gent que lluita per tornar a una rutina digna, després d'haver patit un accident o malaltia greu... En fi, podríem posar mil exemples més on la incomprensió, traves i barreres socials, són el trist pa de cada dia. L’esmentat panorama ens obliga, doncs, a posar la lupa sobre la interculturalitat, la inclusió, el gènere, l’origen, el capacitisme o l’edatisme.

Per això, una politòloga i mentora, una coach i un sociòleg em decidit llençar-nos a aquesta aventura apassionant i agosarada a parts iguals. Creiem que hi ha molta feina a fer i moltes persones a qui el nostre treball, pot ser-li profitós. Així que, modestament, però amb molta il·lusió i convicció, ens hem decidit a fer caminar el nostre projecte. Per això, estimats lectors, m'agradaria convidar-vos, dimarts que ve, a les 12 h, a Can Alcover. Serà també, si voleu, una oportunitat per conèixer-nos i fer-nos arribar les vostres impressions i aportacions sobre la nostra iniciativa, que escoltarem gustosament. També hi haurà temps per a una mica de tertúlia general. El jardí de Can Alcover, si el temps ho permet, no em negareu que és un lloc fantàstic per a trobar-nos i acompanyar-nos en aquest inici de camins nous. Us hi esperam!