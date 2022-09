Ona Mediterrània i dBalears regalen invitacions per al concert familiar 'Animalari urbà' al Teatre Principal de Palma

Ona Mediterrània i dBalears regalen invitacions per al concert familiar 'Animalari urbà' del duet The Tyets al Teatre Principal de Palma que es farà el proper diumenge, 18 setembre, a les 18 hores.

Durant el programa matinal Ona Bon Dia, d'Ona Mediterrània, d'aquest dijous i de divendres es regalaran invitacions als oients. DE la seva banda, dBalears repartirà invitacions a través de les seves xarxes socials.

'Animalari urbà', música urbana per a tota la família

Les escoles La Bressola de Catalunya Nord han impulsat l'edició i producció del primer disc de músiques urbanes per a nins. El treball ha estat composat i produït per The Tyets, que han adaptat els poemes del llibre Animalari (Cruïlla, 2007) d'Enric Larreula. El disc, titulat 'Animalari urbà' (Luup Records, 2021), està distribuït a totes les plataformes digitals i també es va distribuir en format físic amb les revistes Enderrock i Cavall Fort.

Al disc hi participen artistes d'arreu dels Països Catalans: The Tyets, Andana, Yung Rovelló i Ariox del Maresme, el calvianer Baaldo, Yung Rajola de les comarques de Ponent, Pol Bordas i Malson Atmosfèric del Gironès, Júlien Leone, Juan Galán i Roots de la Catalunya Nord, Maluks del País Valencià i Pepet i Marieta de les Terres de l'Ebre. 'Animaliari urbà' compta també amb la participació del d'un cor de nins de les Escoles La Bressola a dues cançons. Les il·lustracions del disc han anat a càrrec de la dibuixant Duna Llobet.