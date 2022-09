Conseller hoteler

Ho vaig veure primer per xarxes, i vaig haver de llegir-ho un parell de vegades perquè no m’ho creia. Una ‘fake news’ en forma de notícia d’humor. L’endemà, però, ho vaig veure en un informatiu de televisió. I no, no era cap notícia falsa, ni un fenomen paranormal, ni cap creació d’humor.

Acabam de viure en aquestes darreres setmanes esperpèntics episodis relacionats amb el turisme protagonitzats pels que ens governen al Consell Insular i a l’Ajuntament de Palma. Un conegut conseller es degué posar gelós i va decidir, atenció, demanar al govern de Madrid que pujàs el preu que el ministeri paga als hotelers pels viatges de l’Imserso! Per si no ho sabíeu, aquest conseller és (presumptament) d’esquerres en un govern que es fa dir ‘de progrés’.

És admirable la capacitat de persuasió i convenciment que exhibeixen els empresaris de l’hoteleria. No només han aconseguit que durant dècades el govern de torn (no importa el color) els pagui la promoció turística, els facin a conveniència carreteres, autopistes, obres de millora i condicionament de costes, lleis per facilitar-los la reconversió, reforma i ampliació d’edificacions, i un llarg etcètera, sinó que ara han convençut el conseller que sigui ell qui demani a Madrid la pujada de preus de les estades dels viatges socials! Brutal. Crec que mai cap altre col·lectiu ha rebut tanta submissió i genuflexió de governants, repetesc, de tot color polític.

El resum és que han aconseguit que aquells que haurien de governar per a tots, en realitat facin feina per a ells i només per a ells. Això, no sé com qualificar-ho.