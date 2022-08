La decisió del Consell de Mallorca de fer promoció turística amb el nom de l’estadi de futbol en que juga el Mallorca ha generat molta controvèrsia. Evidentment és una decisió discutible. Una decisió que es pot compartir o que es pot rebutjar ja que hi ha raons que poden justificar les dues coses.

Del debat generat en aquest escrit m’interessa un dels arguments que alguns han utilitzat per oposar-se a la decisió. Aquest argument és aquell que diu que no hem de fer promoció turística perquè ja tenim massa turisme.

No puc compartir aquest argument per múltiples raons. Una primera raó és que no crec que hagi un exemple de producte, marca, destinació que renunciï a posicionar-se en el mercat. Una cosa és que es vulgui reorientar aquesta posició i una altra de molt diferent que un es desentengui. Un pot voler reorientar la seva posició per exemple cercant més qualitat, evitant els visitants dels excessos i el balconing, oferint alternatives al sol i platja... això és una cosa, ara bé, molt diferent és dir: no faig res.

Coca cola, el refresc, per molt capdaventer que sigui ha renunciat a fer publicitat i intentar liderar la percepció que els consumidors tenen del seu producte? Quantes marques d’èxit atesa la seva bona posició al mercat deixen de fer promoció o publicitat? És una bona estratègia no intervenir, no fer, passar mentre els teus competidors si que intervenen, fan i s’ocupen de guanyar una imatge atractiva per a la seva oferta de vacances?

En la meva modesta opinió no té molta lògica no voler fer promoció. Fins i tot diria que és incoherent amb tot allò del canvi de model perquè els canvis no es deixen al descontrol. Les coses es planifiquen, es realitzen accions per avançar cap els objectius predefinits, el que no es fa és abandonar les coses.

Hi ha però, un segon argument. La pandèmia, la invasió russa, la inflació, la incertesa. Alguns han oblidat molt aviat que hem viscut dues temporades turístiques absolutament singulars, una sense pràcticament activitat i una altra a mig gas. Alguns obliden que vivim uns moments d’enorme volatilitat i que l’estabilitat brilla per la seva absència. Alguns obliden que s’ha acumulat un endeutament i que el cost de producció ha augmentat ferint la rendibilitat. En aquestes circumstàncies s’ha de deixar de fer promoció turística? Hi ha seguretat o molts de núvols negres al cel?

Vull insistir en que ara no m’estic referint a una acció concreta. Puc entendre que hi hagi persones que considerin que s’ha de fer promoció però que l’acord amb el Mallorca no és una bona opció de promoció. Això me sembla molt més sensat que considerar que no hem d’invertir un euro en cap acció de promoció.

Perquè la pandèmia també ens ha ensenyat que tot i els milers de discursos, articles, estudis i declaracions sobre la diversificació econòmica de Balears continuam vivint del turisme. I de les coses importants i que te donen de menjar allò responsable no és desentendre´s sinó procurar millorar.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears