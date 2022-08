Son Bonet, la lluita permanent

En relació al conflicte del Pulmó Verd de Son Bonet, altra vegada haurem d'acceptar una feta que cada dia és més evident: Mallorca no és més que una colònia allunyada de la metròpoli, una colònia que és sucada com una taronja, obviant el que puguin pensar i opinar els habitants indígenes.

En aquesta peculiar democràcia espanyola, gens homologable en molts d'aspectes, comprovam la poca consideració que ens té el govern de Madrid, un govern que malgrat una resolució favorable a les aspiracions del poble de Marratxí, aprovada al Senat; malgrat les més de 1500 al·legacions presentades per diferents associacions ciutadanes; malgrat el posicionament favorable del govern Balear, de l'ajuntament de Marratxí, tot contràries al parc fotovoltaic que vol instal·lar AENA, malgrat tot d'arguments i resolucions, a Madrid continuen enrocats en les seves pretensions, cecs i sords pel que fa a les raons exposades amb seny per una gran part de ciutadans i les seves institucions representatives. Tot aquest esforç, aquesta energia, sembla que serà debades si feim cas a les autoritats madrilenyes. Se'n foten si la temperatura de l'indret augmenta, una zona que ja suporta els renous i la contaminació per mor de la proximitat de l'aeroport; contaminació ambiental produïda per mor dels vols continuats d'avions, avionetes i helicòpters. Contaminació que podria ser apaivagada amb la plantació d'arbres en el denominat Pulmó Verd.

La normativa diu que els parcs fotovoltàics han d'instal·lar-se preferentment lluny dels nuclis de població, a menys de 500 metres del destí de l'energia obtinguda. AENA es comprometé verbalment a acceptar aquestes directrius i a deixar l'espai que reivindiva el veïnat per a ús públic amb la voluntat de compensar el poble per les moltes molèsties i greuges que aquestes instal·lacions ocasionen i que s'haurien de fer en altres espais que l'aeroport de Son Sant Joan té disponibles. AENA sap que té alternativas i hauria d'explicar a l'opinió pública el motiu pel qual les descarta. El motiu principal segurament és per allò que hem dit en començar a escriure aquest text: sucar i sucar la taronja, fins el grell més petit.

Sembla que la resposta final del que diuen que és el govern més d'esquerres de la història serà la contrària a les raons exposades pel poble de Marratxí i que es limitaran a repetir, tal com ho fan els anuncis publicitaris, que el parc fotovoltaic és ambientalment sostenible. Mentides.

A. León Ferrer