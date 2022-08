Comença el mes d’agost

Ja el tenim aquí, l’agost, després d’una calorada del mes de juliol. La setmana passada vaig faltar a la cita setmanal a aquest mitjà perquè era a Santiago de Compostel·la, a la III Escola Sobiranista executada per les tres Fundacions gallegues que formen part del Fòrum Sobiranista: Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras i Fundación Terra e Tempo, i organitzada pel Fòrum amb Coppieters Foundation. Un cap de setmana de formació i assistència a la commemoració del Dia de la Patria Galega, amb una temperatura molt agradable, matins de 13-15 graus, migdies de màxim 30. Una enveja pels amics i amigues que no hi pogueren assistir!

La tercera Escola tenia com a lema Un món en transformació, i hi assistiren unes 80 persones de les més de 20 entitats i fundacions de l’àmbit polític, cultural i sindical de l’Estat espanyol. Potser heu vist per les xarxes socials algunes imatges d’aquest esdeveniment, des del primer acte d’inauguració ja hi havia piulades dels participants i així a les diferents trobades que férem.

L’objectiu de l’escola era proporcionar recursos acadèmics i formatius a totes les persones assistents, així com promoure el debat, l’intercanvi d’idees i la generació de coneixements compartits al voltant de la necessitat de polítiques favorables a la sobirania energètica, la resolució de conflictes polítics, la comprensió dels processos de digitalització global, l’anàlisi de la situació econòmica a escala europea i mundial, l’estudi dels motius de l’ascens de la ultradreta a Europa o la construcció des de la cooperació i la solidaritat, d’una Europa amb justícia social i democràticament, així com respectuosa amb el dret d’autodeterminació dels pobles.

L’estructura de l’escola es basava en una primera part de taula rodona amb diversos ponents i a continuació una hora i mitja de debat en grups per afavorir la participació de tots i totes, amb un guió sobre allò que s’havia debatut abans. Una manera d’afavorir que totes les persones participants puguin dir la seva, escoltar i reflexionar en col·lectiu, ja que després dels grups es posava en comú, en plenari, les conclusions arribades.

Es va combinar les sessions formatives amb activitats lúdiques que permeteren conèixer-se millor els i les participants, després de les jornades anant als llocs més típics del centre de Santiago on es troben la gent jove, i no tan jove!

L’escola va continuar amb l’assistència a la manifestació, organitzada pel Bloque Nacionalista Galego -BNG, que acabà a la plaça Quintana plena amb milers de persones, escoltant la representant dels joves de Galiza Nova Marta Gómez Marín, i la portaveu nacional Ana Pontón, candidata a presidir el Govern gallec a les eleccions autonòmiques del 2024. I l’horabaixa, en el recinte FESTIGAL, dues taules rodones sobre Extrema dreta i democràcia, i Els reptes de l’esquerra sobiranista, amb ponents de les forces polítiques BNG, ERC, EH-Bildu, Més-Compromís i MÉS per Mallorca.

Un cap de setmana profitós, sense les calorades que es patien per aquí i que ens omplí de força per continuar, als vuit assistents de Mallorca i Menorca.