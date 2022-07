Les Balears inexistents

Els debats parlamentaris de política general (o d’estat de la nació o de la comunitat o de l’estat segons posició de cadascú) serveixen per conèixer les prioritats polítiques del Govern respectiu i per conèixer i comparar les diverses alternatives que els partits de l’oposició poden presentar.

Recentment s’ha celebrat aquest debat al Congrés dels diputats. El President Sanchez ens ha anunciat les mesures que a curt termini pensa adoptar. Mesures que els analistes consideren que pretenen recuperar pols esquerranós, sobretot, a través dels nous imposts a banca i elèctriques. O mesures com la gratuïtat dels abonaments del billets de tren de rodalies i mitja distància.

És una constant d’aquests debats que es parli de les demandes, problemàtiques i reivindicacions de determinats territoris de l’estat i que no es parli d’altres territoris. Les Illes Balears sempre estan al segon grup, els territoris inexistents al debat, els oblidats, els ignorats. Tant oblidats que algunes mesures estrella tenen incidència zero a les nostres illes com és el tema de la mobilitat ferroviària. O millor dit, incideix en que haurem de pagar el cost d’aquesta bonificació però no en serem beneficiaris de la mateixa. Noltros pagam, altres reben.

A la política estatal Balears no hi és. No formam part de l’agenda. Políticament som intranscendents. No som Madrid que contamina i irradia la política de l’estat amb la seva visió centralista i egòlatra. No som Andalusia que per demografia, per extensió i per tradició sempre ha estat un element a tenir en compte. No som Catalunya i Euskadi que per ser comunitats històriques i per haver tengut sempre partits nacionalistes amb diputats a les Corts han incidit i, en ocasions, decidit la marxa de les coses. Ni tan sols som dels que, sense tanta tradició, han aconseguit fer sentir la seva veu amb partits territorials: Canàries, Navarra, Aragó, Cantàbria, Astúries, Galícia, València... Som al vagó de la indiferència, ni fred ni calor: zero graus.

La societat balear ha estat bastant indiferent a aquesta situació i continua acomodada en un sucursalisme que és indesxifrable que hagi aportat res substancial a aquesta terra. Ens costa entendre que el sistema vigent és parlamentari, és a dir, que els representants que enviam al Congrés fan moltes més coses i tenen moltes més funcions que la pura elecció del president del govern de l’estat que és a allò a que queda reduït la companya electoral. Renunciar a una representació més de fons i de llarg recorregut enlluernats pel presidencialisme promocionat pels mitjans de comunicació demostra que no miram enfora i que no feim una aposta estratègica.

I encara que sigui complicat, i a pics sigui lluitar contra els elements, no hem de deixar d’aprofitar qualsevol circumstància per tornar insistir en la immensa necessitat que Balears, a nivell estatal, deixi l’anonimat i passi a ser un objecte identificat i amb pes polític.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears