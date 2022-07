Aquesta setmana no sé ni qui som. Estic en tantes coses diferents i inconnexes que es net ha quedat impressionat: «Quan sigui gran, jo m’estimaré més fer només una feina». Encara no li contarem la veritat, per si un cas. La part bona, però, és que hem passat un parell de dies plegats. M’ha demanat que li llegís el primer còmic d’Heartstopper, hem jugat a mags famosos i a jocs de taula.

Quan feia net, pensava. No sé qui m’ha estat dient frases per afegir a l’opinió de la setmana passada (ja sabeu: d’aquelles) i he recordat que també m’havien explicat (qualcú que treu la «carta de l’àrab que no ve al cas» —ja vos ho explicaré un altre dia) com un iutufer, dels que es fan famosos per dir pardalades, anunciava que s’havia de canviar de gènere amb la nova lleu trans perquè «laj mujerel tiene maj derechos que loj hombres lla». I mirau, em fa peresa cercar qui putes és, i què és el que ha dit en realitat perquè en el fons me la bufa. Això, evidentment, no és el que vos volia comentar, però. Jo, que feia net i pensava, m’imaginava quant de temps, si al final fa res del que diu, passaria sent una dona «per aprofitar-se dels drets». Aguantaria les burletes dels seus Normals afins durant més d’una setmana? Li demanaran si també té previst operar-se? O què té entre les cames? O si és fadrina? Li explicaran coses que ja sap? Dic jo que els seus seguidors són d’aquesta casta, no?

Passarà molt de temps en adonar-se que només per ser dona cobra manco per la feina que fa? Encara que faci esports d’elit (i que no en xerraran d’ella excepte a les notícies per omplir?). Li sabrà greu que els seus seguidors la deixin de banda perquè ja no fa gràcia, perquè és massa rara o potser la insultaran sistemàticament? L’enviaran a la cuina? A fregar?

He acabat d’escurar i sé que no rebré cap resposta a aquestes preguntes perquè ja he esgotat tot el temps que vull dedicar als Normals aquesta setmana, siguin bocamolls o no.

I els masclistes sense fer-hi res!

Aman Nòlem (ell/això)