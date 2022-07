Expulsats de l’aeroport

Sempre que sorgeix el tema de l’aeroport, s’acaba parlant de la falta de competències per la seva administració i de les temudes ampliacions. Hi ha, però, altres qüestions que n’afecten l’ús per part dels residents, de les que quasi no se’n parla i que, en el fons, estan relacionades amb les anteriors.

L’aeroport, de forma molt subtil, això sí, ha començat a expulsar els residents. Ho fa a través de l’aparcament. Aquest començà dedicant la planta baixa als cotxes de lloguer. Al cap d’un temps, tancaren la primera planta a l’ús dels residents per dedicar-la, oh sorpresa, a més cotxes de lloguer. Sembla que no n’han tingut prou, i fa uns mesos que el lloguer de cotxes per als turistes ocupa ja també la segona planta. Tot això sense eliminar el preu desorbitat d’aparcar a la planta quarta. D’aquesta manera, a poc a poc, van fent la vida impossible als residents que necessiten fer ús de l’aeroport.

Per si no n’hi havia prou, dies enrere s’ha sabut que el temps de l’aparcament de sortides i arribades, a més del temps de sortida del convencional, ha passat de quinze a deu minuts, fent en alguns casos, impossible sortir sense haver de tornar a pagar.

No tenc constància que cap partit polític hagi demanat explicacions al Govern d’aquí o al de més enllà de la mar per aquest fet. Si afectàs cap turista, de ben segur que haurien posat el crit al cel. Deu ser que els problemes dels ciutadans amb l’aeroport tampoc els importen. Em veig venir que a la primera que algú digui res, demanaran la construcció d’un nou edifici d’aparcaments...