L'OCB prepara accions de protesta contra el decret que preveu l'exempció del requisit de coneixements de català als interins

L'Obra Cultural Balear va exigir al Govern, el passat divendres, una «rectificació immediata» del decret aprovat, en el qual es preveu l'exempció del requisit d'acreditació de coneixements de català per als funcionaris interins que no el puguin presentar.

L'Entitat ha convocat per aquest dimarts a les 17.00 hores a Can Alcover, una reunió amb diverses associacions i sindicats per preparar accions de protesta contra el que consideren una «modificació per la porta de darrere de la legislació de Funció Pública en la matèria» i una nova vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants.