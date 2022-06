Jo avui volia xerrar-vos d’una altra cosa (ha, ha!) amb un títol pretesament incendiari que només fes riure a ma mare i a Els Normals (ha, ha, ha!), però resulta que la realitat i les senyores que fan coses dirigeixen el meu discurs, almanco avui (ha, ha, ha, ha!).

Ja ho sé, probablement estareu fins als orgues d’aquest tema (en especial si sou a manco de quinze quilòmetres de Ciutat), perquè a la resta com que no ens arriba el wifi, encara estam decidint si les orelles van per dedins o per defora del rebosillo.

Per tot se’n xerra: Que si aquesta dona fa devuit anys que resideix aquí, i com la seva web internacional, no sap més que dues paraules de català (mem, com gent que viu aquí des de fa quaranta anys); que si no sap la diferència entre Ciutat i Mallorca, ni ella ni les seves col·laboradores madrilenyes¹ (mem, com qualsevol mitjà d’informació espanyol); que si la seu d’ELLA Global Community suposadament sigui a «Mallorca, Spain», però en realitat, legalment, és a München² (mem, tothom sap que les organitzacions a Alemanya reben més recursos, lo de viure aquí és només pel clima), etc., etc.

En el fons som nosaltres que som uns estrets de mires i «unos cerraos». No és per res que mos ho diguin a cada punt (que ens empipem i els oferim «pujar-se aquí per veure Porto Pi»? Això just és una prova del nostre mal caràcter i tancament pobler). Tot, demostració de ser uns foravilers que no entenem que vivint del turisme de qualitat (gent de duros) podrem fer negoci amb una gent que no hem vist mai (No, i sembla que és una Normal amb família i tot) seguint el model de Madriz (No. Sitges, Barcelona i Eivissa no són referents, són altres castes de pagesos).

Jo som fans de na Hansen. Ha aconseguit el que poca gent ha pogut fer: unir persones lgtbiqa+, Normals, hotelers, pageses, fatxendes i hippies. Cadascú estirant cap al seu costat, clar. A un nivell pepero proguerra o proTIL. Hem de ser honestos i reconèixer que no tothom pot arribar-hi. En un parell de minuts, va emprenyar el col·lectiu dient que fa devuit anys no sabia on anar a conèixer dones³ (ningú li va parlar del Bruixeries, Sombreo, ISI, Planet G, els diumenges de Tito’s, ni va xerrar amb ningú de Benamics, Diner o Unoctavo. Vaja, quina mala sort). També, va fer enfadar els hotelers⁴ i personal que fa feina de cara al públic que mai han sabut com explicar en recepció quins són els llits, sabons ni les tovalloles lesbianes (clar, com no n’hem vista cap mai) i que són rebudes amb sorpresa i la típica pregunta: «Sou germanes o molt amigues?». Sense oblidar que amb gran mestria va donar a entendre que només una bona empresària com ella farà el primer Orgull Week Pride Fest Parade Plus Megatxun Pimpampum «com toca» (esborrant així trenta anys de feina feta per les entitats locals, bé, és que aquesta senyora només duu aquí devuit anys) i que després d’una setmana de festes (però reivindicativa) donaran un premi anual molt original que es diu Best Annual Wuachintrumfils Furintreixon (d’allò… un Siurell Rosa, va. No donaran un Dimoni Rosa, no sigui que els rics s’emprenyin. Mem, si enguany s’ho endurà na Vivas).

Del cabreig de mallorquins i mallorquines crec que no fa falta xerrar-ne, no? Només qualcú que no ha sortit del seu xalet és capaç d’imaginar que als pobles no hi ha «el ambiente». Ja no xerr de sa padrina amb un dungeon a plaça, ni de les parelles amb acord d’obertura, ni els clubs d’intercanvi, ni a les reunions nocturnes, estic dient que la gent de poble ja som les dones, mares, germanes i filles; ja som els padrins i pares postissos, veïnats i excompanys del servei militar d’aquestes lesbianes que mai hem vist.

He d’insistir, però, som molt fans de na Hansen, s’ha disculpat públicament dient que no s’ha expressat correctament⁵ i jo només puc dir que sí, que s’ha fet entendre perfectament: ELLA (ho, ho, ho) sap com fer negoci (no com els pocapenes locals), perquè l’Orgull és una festa turística i un poc de reivindicació per dur (més) turistes lgtbiqa+ (perquè tenen més duros) per poder sucar-los només després d’ensenyar als i les foravileres a com rebre la gent correctament. Ho hem entès perfectament. El que passa és que de Cursachs, per molt roses que siguin, ja n’hem tengut a bastament i això que sembla un atac personal a na Hansen, que ha deixat ben clar quina és l’òptica d’aquesta empresa que presideix, és en realitat un atac a qualsevol empresa, organització o consistori que ens vulgui vendre com vaques lleteres.

Mira! Una lesbiana. «Fes-te’ls tots teus!»⁶

Aman Nòlem (ell/això)

¹ «Palma es una…, bueno Palma de Mallorca en general es una isla abierta» (encara que més envant ho diu correctament) Marta Márquez, minut 19:55https://www.youtube.com/watch? v=ZRIsMQHbWzk

² https://ellaglobalcommunity. org/en/community-2/

³ «[fa 18 anys] Había un sitio del ambiente», Kristin Hansen. Minut 18:15 https://www.youtube.com/watch? v=l29vkGglark

⁴ «Hay que enseñar cómo se recibe una pareja lesbiana. Qué se dice a la recepción…», Kristin Hansen. Minut 16:15 https://www.youtube.com/watch? v=l29vkGglark

⁵ Vegeu dBalers 11/06/22 Ciutat https://www.dbalears.cat/ balears/ciutat/2022/06/11/ 367655/kristin-hansen-mostra- les-seves-sinceres-disculpes- per-les-declaracions- deplorables-sobre-les- lesbianes-part-forana.html

⁶ Vegeu https://www.youtube.com/watch? v=rrtuMjFo02o