Que pot oferir l’extrema dreta?

Després de la segona volta de les eleccions presidencials franceses, milions de ciutadans, vam respirar alleugerits pel fet que Le Pen no guanyes. Cal recordar que alguna enquesta, li donava un 49% dels vots enfront d'un 51% per a Macron. La cosa pintava, doncs, dramàticament ajustada. La victòria que va obtenir Macron, però, no va privar al partit de Le Pen, Rassemblement National (RN), de fer-se amb un 41,5% dels vots i 13 milions de votants. Una barbaritat.

Lògicament, davant resultats com aquests, són molts els que es pregunten que ofereix l'extrema dreta a la població. Mes, quan la classe obrera francesa, fa anys que vota el RN de forma majoritària. Una part d'aquesta mateixa gent, votava en el passat, el Partit Comunista Francès. És obvi que hi ha un sentiment de profunda decepció i estafa per com ha tractat l'esquerra a aquells sectors que esperaven que fos coherent i portes a la pràctica allò que de paraula i foto, se suposa que defensa.

Però hi ha molts més elements; la connexió exitosa del RN o formacions similars amb sectors populars, és evident. Els expliquen que entenen com se senten, que els seus els han abandonat, que ja n'hi ha prou, que no es deixin manipular per la dictadura del políticament correcte imposada per quatre pijo-progres, que ells són tan currantes com els veritables treballadors que van als mítings.

Que, en lloc d'ajudes, ofereixen i creen oportunitats reals. Tots portam un potencial emprenedor a dedins i aspiram a acumular un suculent patrimoni. I és molt lícit i natural. Només cal llevar-se un matí, il·luminat per un somni, i portar la teva idea a la pràctica. Si et falten calés, no pateixis, ja te'ls deixarà segur, l'Amancio Ortega del barri.

Bromes a part, el raonament, no es pot negar, té tota la lògica en un context capitalista i de crisi social i econòmica. L'important, però, és mirar d'entendre aquesta identificació que es dóna. A partir d'aquí, des de l'empatia i sense menysprear cap votant, potser començarem a entendre quines coses hauria de fer diferentment i urgentment l'esquerra, i per quins motius. L'alternativa a aquest raonament, és la que coneixem bé: incompetència, sectarisme, fragmentació irresponsable, decepció, manca de capacitat per a construir projectes engrescadors, oberts i transparents, etc.

En altres paraules: expulsar vots d'origen progressista, per servir-los en safata a l'extrema dreta. Se suposa que uns dels reptes prioritaris de l'esquerra, si els resta una mica de coherència, hauria de ser capgirar aquesta tendència perillosa. Moltes i molts els seguirien de bon grat.