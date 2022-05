Què en feim, amb el tren fins a Artà?

Si culejau per l'internet la "plana web" del Tribunal de Comptes d'Europa i hi cercau l’autditoria sobre els trens que la Unió Europea ha pagats (o ha ajudats a pagar), hi trobareu un estudi que diu que construir 1 km (un quilometre!) de via de tren de gran velocitat "AVE” de Madrid a Lleó, costa 52.4 milions d’euros.

En canvi, si cercau també a l'internet el Diari de Mallorca de dia 27 d’abril del 2018, i hi cercau, “tren Manacor-Artà”, hi trobareu una informació d’En Sebastià Sansó segons la qual, acabar tota la via del tren de Manacor a Artà costaria de 150 a 170 milions d’euros. Si feis números, veureu com amb lo que costa fer tan sols 3 quilometrets de no res d’AVE de Madrid a Lleó, podrien acabar tota la via de tren fins a Artà.

Si també pegau una ullada a la plana web de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, veureu com, segons els càlculs que hi detallen, el biaix que hi ha entre la doblerada que l'estat arreplega a les Balears i la suma que hi torna en serveis i obres públiques, suposa unes pèrdues netes de 4.000 milions d'euros... cada any!

Si agafau la calculadora i dividiu aquests 4.000 milions entre els 170, com a molt, que en costaria acabar la mica de trenet de Manacor a Artà, resulta que, si els doblers que pagam els mallorquins no els se'n duien de Mallorca, el podríem acabar 23 vegades... cada any!

Aquí no sé si he de dir que som massa bons al.lots o massa pardals assolellats.

És que resulta que, si en el govern de Madrid i en el d'aquí hi ha partits diferents, aiximateix el d'aquí qualque vegada pega una mica de copet de puny damunt la taula. Però si hi ha el mateix partit a cada banda, el d'aquí, en lloc d'aprofitar per mirar pel bé de Mallorca i de les Balears, no: ben alerta a incomodar Madrid gens per res!

Això no passa a territoris com, per exemple, Andalusia o Extremadura, que no se senten terra conquistada, que xerren a Madrid de tu a tu, tant si hi comanda a cada lloc el mateix partit com si hi comanden partits diferents.

Aquí, quan va entrar en Company de Conseller de Transports, com que a Madrid deien que "no habia dinero", en tres mesos va haver enterrada la via de Manacor a Artà i, per afegitó, li va posar el nom de "via... verda!". (Digau-me si suposa gaire verdor, condemnar el tren i que per transitar hàgim de menester un cotxe privat perhom... en una illa tan petita... que pateix un augment de població de més de 15.000 nous habitants cada any)!

En canvi, en 7 anys de governs "progressistes" i que bravegen de verdor, no els ha llegut fer ni deu metres de via de tren cap a Artà. Ni tan sols reclamar a l'estat que s'aturi un anyet de dur-se'n d'aquí just que fossen el 170 milions d’euros que hem de menester per acabar el trajecte ferroviari fins a Artà. Ni tan sols moure’n debat. Ni parlar-ne!

Però de què anam? És ben hora que el mallorquinisme polític s'unesqui, deixi anar això de dretes i esquerres, se deixondesqui i faci sentir la seva veu tant aquí com a la capital de l'estat com a Europa i miri ja no diré pels interessos sinó per la dignitat de Mallorca.