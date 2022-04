Llibertat per a perseguir i desprotegir catalans i la seva identitat

Llibertat. Amb un significat devaluat de tant d’usar-la malament. Tothom vol ser lliure per fer el que li doni la gana, sense pensar amb els altres. Se’n foten dels altres. He sabut que s’havia fet o s’havia de fer un decret per part del Govern català perquè no es pogués fumar a les platges. I ja me teniu tertulians a diferents cadenes radiofòniques i a diverses cadenes de televisió, posant el seu crit en el cel, que no podia ser que se’t prohibís tot. Aquests són els primers que no compleixen les normes legislades. S’omplen les platges de merda tabaquística i llosquística i els és ben igual. Volen usar de la seva llibertat per empestar el món, i tenen tertulians que ho defensen. Quina llibertat tenen els que volen viure en un món no contaminat? Quina llibertat tenen els que no volen emmalaltir amb les malalties pròpies del fum del tabac? Té remei aquest món? Deixaran de fumar a les platges prohibides? Una de les moltes normes que es va fer per mor del covid va ser el de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants. Han deixat de fumar? No. Jo vaig a una cafeteria i he d’entrar a l’interior perquè a la terrassa sempre hi ha fumadors. Qui ho controla això? Ningú. Saben que no compliran la norma i no volen que es faci la prohibició. Quin món de moneies!

Heu sentit a parlar actualment de l’existència d’ETA? Doncs els jutges espanyols continuen fent la seva. L’Audiència espanyola ha condemnat l’advocada Arantza Zulueta a set anys i sis mesos de presó pel delicte d’integració a organització terrorista i dipòsit d’armes i explosius i a Jon Enparantza, Naia Zurriarain i Iker Sarriegi a penes d’entre tres anys i quatre de presó per haver format part d’ETA. El seu delicte és que s’havien encarregat de la defensa jurídica d’uns quants presos de l’organització armada, que llavors ja negociava el procés de cessament de l’activitat armada. Però el tribunal assegura que no eren tan sols advocats, sinó l’enllaç entre la part activa d’ETA i els presoners, cosa que els convertia, deia, en part efectiva de l’engranatge de l’organització. Aquest cas l’havia iniciat fa més de 10 anys el llavors jutge Grande-Marlaska i deia que formaven part d’una estructura orgànica de la banda terrorista creada devers el 2002 i que s’encarregava de gestionar totes les coses referents als presos i al seu entorn. De què s’han d’encarregar els advocats si no és dels presos? I ara per això els volen empresonar a ells. Alerta als advocats que els defensin, que també diran que són ETA. Aquests espanyols sembla que volen que torni a despertar el monstre terrorista.

Voleu saber l’estimació que tenen els jutges espanyols cap als catalans? Doncs per esbrinar-ho s’ha de saber que tres joves estudiants de la UAB, que el 2016 varen estripar una bandera espanyola i que varen ser absolts per l’Audiència Provincial de Barcelona, ara resulta que el Tribunal Suprem revoca, amb un vot en contra, la sentència anterior i els condemna a pagar multes d’entre 1.920 i 2.160 euros. Ah, aquests joves havien estat condemnats en primera instància per un jutjat de Sabadell. Ara el TS ha demostrat tenir-los en molta estima… o no?

El Govern espanyol potencia els Jocs Olímpics als Pirineus i no és que pensin en cap bé per a Catalunya, el que es vol es potenciar i enviar un missatge a tot el món i aquest missatge no és altra que fer a saber que Catalunya pertany a Espanya. No és cap opinió. És un fet. Ho diuen Illa, Collboni, Iceta i tot el PSOE. Se’ls pot escoltar al Youtube.

Si voleu saber, si és que ja no ho sabíeu, que se suposa que sí, però l’únic que faig és posar exemples sobre el que pensen els espanyols dels catalans i dels seus costums i manera natural d’actuar com tot el món. Un jove andalús escriu el següent al twitter: “Que dos personas hablen entre ellas catalán delante mía, es una falta de respeto”. Molts altres diuen que si Catalunya ha arribat a la bona situació econòmica actual ha estat gràcies als milers d’immigrants que amb el seu esforç i treball han aconseguit enriquir Catalunya, mentre ells han estat i són maltractats. Aquesta és una opinió majoritària de molts espanyols.

La SCC (societat civil catalana, aquella que jo anomeno incivil) va felicitar el president català Aragonès perquè aquest havia estat d’acord a formar part d’una fase, la 3, amb la resta de comunitats autònomes, com una comunitat autònoma més. On és el partit independentista del president? Ja no existeix? Sembla que no. Formen part d’un govern que no els importa gens ni la independència ni la llengua pròpia, la catalana, ja que en una prova d’oposicions per accedir a un lloc de feina de la Generalitat, per a les proves de comprensió lectora, diu: “En la correcció no es tindran en compte l’ortografia ni els altres aspectes de l’expressió escrita: adequació, coherència, cohesió, morfosintaxi o lèxic. Només caldrà que la resposta adequada sigui entenedora.