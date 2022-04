Quan la vida penja d’un fil... elèctric

Molta gent té la seva supervivència condicionada un respirador o a una màquina de diàlisi. La major part dels primers han d’estar-hi permanentment connectats, i molts dels segons entre 3 i 6 dies a la setmana durant moltes hores per poder seguir vivint.

Llegesc a premsa que molts dels malalts de ronyó han demanat tornar a fer-se el tractament als hospitals. L’augment del preu de la llum ha fet que per a molts l’hemodiàlisi domiciliària sigui un luxe que no es poden permetre.

Els experts indiquen que seria sempre molt més barat i senzill subvencionar el consum elèctric d’aquests aparells que no pas el seu retorn al tractament hospitalari. Ara com ara, però, només 8 autonomies ofereixen petites ajudes als afectats. A la font que he consultat, les Balears, malgrat cobrar el ‘cèntim sanitari’ amb la benzina, no són a la llista.