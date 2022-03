No hi ha planeta per a tant d’aprofitat

Sense negar cap dels motius que han duit els camioners a protagonitzar la vaga que tanta llauna ha donat aquests dies ni, per suposat, el dret a qualsevol tipus de manifestació pacífica, falta explicar una sèrie d’elements colaterals que grinyolen.

El primer és com de bé els ha anat a la dreta i més enllà. Com diria Rajoy, el filòsof més famós d’aquesta tropa “cuanto peor, mejor”. El que en queda de tot plegat és abaixar impostos quan governa l’esquerra, com si el món s’arreglàs amb això, i sobretot només amb això. És la consigna per defecte del PP: si no hi ha un tema de moda per acarnissar-se contra l’esquera bolivariana i comunista, com insulten ells als contraris, sempre els queda reclamar abaixar els impostos. Qualsevol problema s’hi adapta i ara, amb els preus del petroli disparats, és una bossa d’oxigen per a un partit que necessita cortines de fum sempre seguit.

I tanmateix és mentida: la primera cosa que va fer Rajoy en arribar al poder va esser apujar els impostos, després vingué la llei mordassa i derivats que varen aprofitar per arruïnar sindicalistes i posar multes descomunals als piquets, per fets reals o afinats a la fiscalia. A part d’articles afinats anti Greenpeace per a què no es pugui penjar una pancarta, o el que sigui per a que els catalans no puguin penjar llaços grocs. Per no anar més enfora, avui el PP treu una pancarta misteriosa: “Por unos servicios públicos de calidad” (!?) I com es paga això si no és amb impostos? Això ja no és mentida, és la hipocresia de la dreta espanyola. Els de més a la dreta, quin límit tenen? En tenen?

La tendència dels fatxes és eliminar les protestes i les pancartes que no els agraden (cas Torra). A Rússia eliminen els que protesten, encara que protestin de res. Aquests dies hem vist una al·lota a la plaça Roja de Moscou mostrant una cartolina en blanc, idò els piolins d’allà també la varen retirar, l’al·lota naturalment.

Una altra trampa és que si odien el socialisme de la societat (comunistes i bolivarians, tornen a insultar), com és que quan venen mal dades reclamen que l’estat ha de subvencionar les pèrdues? I d’on han de sortir els doblers de la subvenció? No escolten Rato: “Es el mercado, amigo”, i això que era el millor economista del món mundial, deia Aznar.

Allò de la multiplicació dels pans i peixos és per als que encara van a missa cada diumenge, per a la resta els impostos són els serveis socials: idò abaixar els impostos, a part d’impossibilitar les subvencions que reclamen els liberals, és perdre la qualitat de vida, a la què ens vàrem acostumar a finals del segle passat. Els impostos s’han de posar sobre alguna cosa i és molt més lògic posar-los al petroli que a les nòmines més baixes. Subvencionar el que destrueix el planeta és indecent.

El canvi climàtic continua. No l’havíem solucionat el mes passat, ben al contrari hem tornat a batre rècord de sequera en temporada de ploure. Entre la guerra de Putin i la vaga dels camioners no queda gaire espai per a tota la resta de drames del planeta. Així els insolidaris amb ganes poden al·legar que, ja que no se’n parla, serà que el clima fa un téntol i les temperatures mitjanes no tornaran a apujar fins que s’acabin les guerres. És tot el contrari: la inèrcia des que vàrem començar a cremar carbó industrialment continua i les guerres, i altres desastres, ho acceleren. Abans de la pandèmia ja sabíem d’illes de plàstics al Pacífic, i muntanyes de plàstics arreu del planeta. La pandèmia no ha estat un téntol de plàstics, ben al contrari s’han incrementat en excés, a part de les mascaretes, el que faltava. Com es reciclen les mascaretes? Com compensarem aquesta nova agressió al planeta?

Amb tot aquest carroportal, per intentar fer creure que es compleixen les resolucions, que ja són paupèrrimes, de les cimeres climàtiques, es fan trampes, com és ara endossar l’energia nuclear com a energia “verda”. Això que ho demanin als que vivien a Txernòbil, Fukushima, o als que encara sobreviuen prop de les explotacions d’urani. Ucraïna està plena de centrals nuclears, Putin ja ha amenaçat d’usar bombes atòmiques i ha deixat ben clar que és un psicòpata, què més ha de passar per descartar l’energia nuclear?

L’ús del petroli i derivats per a l’energia ha estat un gran invent que té molt a veure amb la vida còmoda actual, però hi ha emperons. El primer és que ara ja sabem massa bé el que contamina, i que sa part alíquota en la destrucció del planeta és enorme. També sabem que n’hem abusat fins a l’extrem: fruita quilòmetre 10.000, AVE per al corredor mediterrani de Madrid, el cel ple d’avions, camions travessant Europa a totes hores, els cotxes petant l’espai que queda i, per acabar-ho de reciclar, els creuers que poden funcionar cremant qualsevol residu de quitrà: idò no hi posaran clovella d’ametla.

La mare del problema és que aquest progrés del benestar és a costa de rebentar el planeta, cosa que ens ha fet perdre l’oremus. Ens sembla normal que les taronges de Xile siguin més barates que les de Sóller o que l’aigua de Lugo pugui fer fer fallida a la de Binifaldó. Això no es pot normalitzar de cap manera, cal revisar immediatament per on ens hem perdut.

Anar a veure que queda de Mallorca i que al restaurant de damunt la platja te duguin aigua de la península en botellí de plàstic... això hauria d’esser motiu de vaga per a paralitzar l’estat.