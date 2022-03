L’enquesta de l’IBES

El passat diumenge, dia 20 de març, el diari Ultima Hora, va publicar una enquesta elaborada per l'Institut Balear d'Estudis Socials (IBES) on es recollia l'actual tendència amb relació a intenció de vot. A grans trets, els partits que conformen el Govern, perdien la majoria absoluta mentre que el PP i Vox guanyaven suports. C's, malgrat baixar una mica, resistia tot esquivant la seva tendència estatal a la desaparició. El PI, perdia un escó, però resultava decisiu per a decantar la balança en un sentit o un altre.

Sabem que les enquestes són només una fotografia del moment. En un context a més, de gran volatilitat a l'hora de decidir si es votarà i a qui. Les tendències, però, ara per ara, semblen clares. PP i Vox van a l'alça, especialment l'extrema dreta que passaria de 3 a 7 diputats mentre que el PSIB-PSOE, potser per la dinàmica estatal, no aconsegueix mantenir-se o millorar resultat, malgrat presidir el Govern i que Armengol marqui sovint perfil propi dins el PSOE.

I clar, si finalment el PI té la clau, haurà d'aclarir prèviament, si entraria a un Govern on hi hagi Vox, o exigiria cordó sanitari a canvi dels seus vots. El centre nacionalista, després d'haver sobreviscut a un fort terratrèmol intern, provocat per qüestions que no interessen ni s'entenen entre la ciutadania, tindrà feina d'aquí al maig de l'any que ve; escollir candidat, explicar el seu projecte a la societat i presentar-se com una opció de país útil, renovada i amb vocació de consolidar-se i créixer a totes les illes.

Sobreviure a la forta crisi interna, pot haver estat el primer obstacle superat amb èxit. Ara els mancarà continuar recuperant vots, Ciutat; l'eterna assignatura pendent d'aquest espai polític i consolidar un lloc diferenciat entre aquelles opcions amb qui més haurà de competir electoralment el maig de l'any que ve. Un any i escaig, és molt de temps en política. Els caldrà però, aprofitar-lo bé.