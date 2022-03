Nova etapa a l’OCB

Fa unes setmanes, l'Obra Cultural Balear va celebrar eleccions per a escollir nou president. El càrrec l'ostentarà, durant els pròxims quatre anys, Joan Miralles. L'amic i sociòleg, amb ampla experiència en organitzacions i moviments socials, tindrà el repte de donar una nova embranzida a la històrica entitat.

No ho tendra fàcil. En un país amb tendència a les capelletes i als grupets tancats, sembla que la nova junta, es proposa obrir portes i tornar a una transversalitat que, desgraciadament, l'OCB havia anat perdent des de fa massa anys. A més de l'ara esmentat, segur que tindran altres incomptables reptes; atreure més socis, apropar-se a col·lectius que viuen al marge de la llengua i cultura pròpies d'aquestes illes, gestionar i aprofitar millor el casal de Can Alcover, el qual té una ubicació privilegiada, i un llarg etcètera que segur que coneixen molt bé els membres de la junta.

El més important, però, és la il·lusió i ganes de canvi que transmet el nou equip. Segur que plasmar tot això en fets concrets, necessitarà temps, persistència i resistència a la frustració. Però el país, es viu. I necessita, com mai, eines que no exigeixin fidelitats acrítiques. Lliures de sectarismes i etiquetes. I proporcionadores d'espais on cada un, a partir de la seva trajectòria vital, pugui participar-hi i sentir que en forma part sense demanar-li un currículum ideològic, social o de colla.

En definitiva, punts de trobada per a tots aquells que consideren que els trets propis d'aquesta terra, no gaudeixen de bona salut. Malgrat que hi hagi un govern, des del 2015, que se suposa que se'n preocupa. Tant de bo l'Obra, més prest que tard, pugui esdevenir aquest revulsiu que doni empenta, ànims i retorni la il·lusió a sectors socials que han trobat a faltar organitzacions d'aquest estil on adreçar-se, en aquests temps d'incertesa.