Activitat frenètica dels Joves per la Llengua

Aquests dies els Joves de Mallorca per la Llengua han multiplicat la seva activitat per preparar el Correllengua que enguany, després de deu anys sense fer-se, es torna a organitzar.

La majoria de pobles on hi haurà Correllengua ja han creat comissions organitzadores i la resposta de tots els veïnats és molt positiva, tothom hi vol participar.

A altres llocs on no està previst que passi una de les columnes del Correllengua 2022, igualment preparen activitats de suport al que ha estat la major mobilització popular en favor de la nostra llengua que s'ha fet a Mallorca.