Guerres a Madrid (PP) i a Ucraïna (russos)

Els homes del temps havien previst que plouria a Palma de Mallorca i fa un bon sol, un poc de vent i un cel enterenyinat. Clar. Confonen encara Mallorca amb Palma. Coses del PP que s’entossudiren a dir-li Palma de Mallorca i així han aconseguit batiar tota l’illa. I què hem de fer? La deessa Ayuso no ho arreglarà. Encara té marge per empitjorar-ho. No és que no faci falta l’aigua. I tant que en fa, de falta. Si tot puja de preu… l’aigua també pujarà, perquè la de la mar s’haurà de dessalar i ja veurem què passarà. Crec que faran falta moltes processons per als creients demanant al cel que pixi. Els embassaments es podran convertir en camps de golf i així la gent aburgesada tendrà on anar a pegar amb el pal a la piloteta. Què passarà amb la benzina, que ja ha pujat devers un 50%. Com a mínim ho ha fet a la meva butxaca. Només he fet el compte del que em costava fa poc més de mig any i què em costa ara. I l’electricitat? I la compra? On anam amb la pujada d’un 2,5% dels sous? I els del PP i els empresaris encara ho troben excessiu. Idò votau PP i vos baixaran el sou. D’aquests d’esquerres no es pot esperar cosa bona. Un esquerrà sempre serà un esquerrà. No tots els esquerrans són com en Rafel Nadal. Aquest arribarà a ser el patró d’Espanya. És el millor diuen tots, però ningú gosa dir és el millor esquerrà, ni mallorquí… com que no ho sembla…

La setmana va començar amb un divertiment total. Va explotar la guerra incubada entre els capitostos del PP. Després que des de dins del PP s’hagués volgut netejar un poquet de la corrupció que els té ben amarats, varen rebentar i varen voler fer desaparèixer un cap de turc, que era el que ha comandat i voldrà comandar fins al mes d’abril. Encara que semblàs a estones que només era una guerra pel poder entre Ayuso i Casado. Casado és acusat de ser el culpable que el PP no governi a Espanya i Ayuso és rebuda com a deessa per allà on passa. Ella s’ho ha cregut i cada dia camina més inflada encara que ho dissimula, però saluda i saluda com si fos una reina, a dreta, a esquerra i davant seu perquè tots se sentin saludats per la vencedora. Al final, escoltant comentaristes i observant què ha passat, no he entès quasi res. La història no és com s’ha comentada a criteri meu. Crec que és més senzilla. Pel que sigui, va arribar a les orelles o al despatx de Casado que a la CA de Madrid, on comanda Ayuso, hi havia ocorregut un fet que semblava i era corrupció i ho va denunciar, i això va ser considerat com a traïció i es va demanar el cap del denunciant que era el cap del PP i es va aconseguir, perquè va renunciar al seu escó de cap de l’oposició. I això és el que jo no acab d’entendre ni tampoc puc començar a fer-ho.

A veure, a Casado li arriba, amb detectius o no, la informació que un germà d’Ayuso ha cobrat 283.000 euros per un contracte de tapaboques comprats a Xinai això és el que denuncia. Ayuso primerament ho nega rotundament i finalment diu que sí, però que només ha cobrat 56.000 euros i presenta la factura i quasi plora perquè se l’ha acusada de corrupció quan tot el que s’ha fet era completament legal. Una multitud de persones, adeptes a la presidenta, es concentren i criden a favor de la seva preferida i demanen que sigui presidenta d’Espanya. Segur que l’haguessin fet presidenta per aclamació popular. Per la televisió IB3 surt un bergant del PP, no sé qui era, que posa cara d’imbècil i eixampla els braços en senyal d’interrogació i parla del germà d’Ayuso i diu: No havia fet una feina? No havia de cobrar? No és això el que feim tots? Fer feina... i cobrar. Clar. Tots feim una comanda i guanyam 56.000 euros. Això és el que devien guanyar tots els que es manifestaven. Al capitost que parlava per IB3 no se li va ocórrer pensar que un treballador que guanyi el sou mínim necessita 5 anys de treball, que són 60 mesos, que són 1825 dies per guanyar aquesta quantitat i Ayuso ha ofert aquesta feina d’unes hores o uns dies a un germà seu. Per a mi, si això no és prevaricació… és corrupció. La corrupció en què ha viscut immers el PP des de fa desenes d’anys. Casado ha volgut eliminar aquest cas i se l’han carregat. Ah, al PP, la corrupció no es toca. Ara a qui li toca ascendir és a Ayuso que creu que això és normal. I hi haurà desenes de milers de persones, que es veu que no saben comptar, que la impulsaran cap amunt com si tots fossin milionaris. Idò endavant!

Una vegada haver-se acabat aquesta funció n’ha començada una altra més trista a Ucraïna. El president de Rússia, l’imperialista Putin ha posat la pota sobre el país ucraïnés i de cop i volta li ha prohibit esser lliure, és a dir, que no s’impulsi cap al bloc occidental, ni cap a la UE i menys cap a l’OTAN. Com que el país ha volgut esser lliure ha tret els tancs a passejar, ha envaït el país i s’ha posat a bombardejar la població i les ciutats causant centenars de víctimes. Els ucraïnesos s’han defensat així com han pogut i han destruït uns quants helicòpters i tancs i han fet víctimes russes. El que sol passar a una guerra. Els països occidentals es preparen per atacar l’economia russa i Putin cerca conhort i confort a Xina. També l’atac a l’economia russa suposarà un contraatac a la nostra butxaca. Al final el que vol fer Putin és aconseguir apoderar-se d’un dels països més rics de l’antiga URSS i poder tornar a convertir-se en segona potència mundial. Ucraïna és un país molt ric en minerals i cereals i això és molt llépol per a l’economia russa i per a l’imperialista Putin, que ja es veu com el tsar del segle XXI. A mi m’ha fet pensar en què si els manaies del Principat de Catalunya haguessin declarat unilateralment la independència d’Espanya, més prest o més tard, els governants espanyols haurien volgut reconquerir el territori i també haurien fet una cosa semblant al que ha fet Putin. Viurem i coses veurem!