José Manuel Valverde, president del Col·legi de metges: «No sé de cap metge que se n'hagi anat de les Balears pel català»

José Manuel Valverde (Madrid, 1956), Metge de família i President del Col·legi de Metges de les Illes Balears feia unes interessants declaracions, fa uns dies, en una entrevista a Diario de Mallorca en les quals desmentia amb rotunditat la 'fake new' de que hi ha metges que fugen de les Balears per motius lingüístics: «No sé de cap metge que se n'hagi anat de les Balears pel català» deia en l'entrevista signada per Jaume Bauzá.

Valverde es declarava «orgullós» però també «esgotat» després d'aquest anys tan difícils i confirmava que «No tornaré a presentar-me a la presidència del Col·legi, han estat dos anys molt difícils en els quals m'he menjat el 'marró' de la pandèmia».