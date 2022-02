Padrins digitals

La meva padrina de fonts té més de noranta anys. Maneja el mòbil i l’iPad com ho faria qualsevol adolescent. Millor i tot, donat que hi posa un seny i un criteri poc habitual en els joves. Es tracta d’una excepció poc freqüent en el món de la gent més gran per a qui, la realitat del món digital, suposa sovint més problemes que no pas avantatges.

Aquests dies es parla molt d’una iniciativa popular per obligar els bancs a proporcionar un tracte digne a les persones grans. Fa ja força temps que les entitats bancàries fan passes per “expulsar” de les seves oficines tot tipus de clients (no només els més majors) mitjançant perverses estratègies, com ara cobrar desmesurades comissions per emprar la finestreta, posar incòmodes horaris per determinades operacions, o directament fent que aquestes només siguin possibles al caixer automàtic o per internet. En aquest últim cas, si es fa per ordinador per normativa europea serà necessari a més, tenir una aplicació instal·lada al mòbil per assegurar la identitat de l’usuari, complicant així encara més el seu ús. Aquesta ‘expulsió’ de clients els ha permès, en molts casos, tancar un bon grapat d’oficines, fent que moltes petites localitats hagin quedat sense cap oficina bancària.

Del que no se’n parla tant és que no són només els bancs els que estan duent a terme aquesta “expulsió”. Moltes administracions públiques han entrat també en el joc de fer servir la digitalització com a via per eliminar l’atenció personal. Molts tràmits imprescindibles en la vida dels ciutadans, com ara pagaments d’imposts, obtenció d’impresos i formularis, fer sol·licituds, i un llarg etcètera, ara només es poden fer per canals digitals. Aquest fet, donat que es tracta d’entitats públiques, és encara més greu que el dels bancs.

Les eines digitals són meravelloses i extremadament útils si són ben emprades. Però la nostra societat és tan diversa que fa que de cap manera puguin ser l’única via per fer processos i tràmits habituals en la vida de les persones. Vivim en un entorn on és encara necessari que tot procés digital tengui també a disposició del ciutadà una alternativa “física”. No es pot permetre que la digitalització sigui un nou instrument de discriminació i exclusió social.