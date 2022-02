Per què el Parlament de les Illes Balears calla davant les aberracions de la Junta electoral espanyola?

La passada setmana es va produir un nou cas de violació dels drets d'un electe català per part d'un organisme de l'Estat espanyol.

En aquest cas, la Junta electoral central espanyola, organisme format, bàsicament per persones triades per PP i PSOE, considera que Pau Juvillà, exregidor de la CUP a la Paeria de Lleida i actualment Diputat electe del Parlament de Catalunya, va fer un acte electoralista quan va penjar un símbol que no és de cap partit, un llaç groc, a la finestra del despatx del grup municipal de la CUP del Palau de la Paeria durant la campanya de les eleccions generals espanyoles de l'abril de 2019. Unes eleccions a les quals, per arrodonir la cosa, la CUP no hi concorria.

La Junta electoral central espanyola, a més a més, per acabar de culminar el seu atropellament als drets dels electes, als drets dels electors i a la separació de poders, va ordenar al Parlament de Catalunya que retiràs la credencial de Diputat a Juvillà.

Tot plegat és una nova aberració dels que comanden a l'Estat espanyol, que els tribunals europeus hauran de reparar.

Però la decisió arbitrària i sense fonament de la JEC espanyola és, també, un atac evident a la integritat de tots els parlaments autonòmics. També al de les Illes Balears.

Hauria estat pertinent, idò, que el Parlament de les Illes Balears hagués emès algun tipus de rebuig a la intromissió de la JEC espanyola en un camp que no és el seu.

Davant l'atac de la JEC espanyola al poder legislatiu autonòmic, el Parlament de les Illes Balears ha callat. Entenem que aquest silenci pot ser fruit de dues possibilitats.

O bé el Parlament de les Illes Balears no troba greu que la JEC pugui revocar la decisió dels electors i posar i llevar diputats segons el seu criteri i els seus interessos, cosa que seria molt greu.

O bé el Parlament de les Illes Balears no se sent al·ludit i amenaçat per la tupinada de la JEC espanyola perquè pensen que l'atac no és contra el parlamentarisme autonòmic sinó contra l'independentisme català. Cosa que seria infinitament més greu.