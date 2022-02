Parelles lingüístiques a l’IES Marratxí

Divendres, dia 4 de febrer, a l’IES Marratxí, a través del coordinador lingüístic i amb el suport d’una part considerable del claustre i de la directiva, es posà en marxa el projecte de parelles lingüístiques. La iniciativa pretén impulsar l’ús del català oral entre l’alumnat i també entre aquells professors del claustre que vulguin millorar la competència oral.

Es va fer una crida a tots els nivells i grups del centre, és a dir, des dels cursos d’ESO fins a segon de Batxillerat. És rellevant el fet que també es pretén integrar membres del claustre que encara no tenen prou domini de la llengua. El projecte, que tot just ha començat a caminar, va ser un èxit de participació. Cal recordar que, en general, ens trobam en una fase crítica pel que fa a la transmissió oral de la llengua i és molt important no romandre de mans plegades i deixar passar el temps. Tanmateix, els problemes no es resolen si no hi posam remei.

La fórmula per a muntar les parelles lingüístiques és ben senzilla: es tracta de cercar catalanoparlants que facin de transmissors del seu tresor lingüístic (donants) i convidar persones que en vulguin aprendre o millorar-ne la qualitat (receptors).

Les parelles lingüístiques estan funcionant prou bé a altres centres educatius des de fa temps. Tot plegat són intents, sovint reeixits, de redreçar el retrocés alarmant de la llengua catalana oral entre els joves. Aquest abandonament de la llengua és observable a simple vista als centres educatius i, per extensió, a la societat que ens envolta (a excepcions d’algunes zones, gairebé pertot arreu es comença a notar).

Aquestes iniciatives intenten reforçar l’autoestima dels catalanoparlants i obrir les portes a aquells que, tot i que en volen aprendre, no sempre troben un entorn favorable. Amb la parella lingüística, sempre tenen qualcú amb qui practicar.