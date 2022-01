A Ona Mediterrània, 'Veu Sahrauí'

L'actualitat i l'anàlisi de la situació en el Sàhara Occidental torna a Ona Mediterrània. La temporada passada no ens vam estar de fer tant com vàrem poder per trencar el mur de silenci que planeja sobre la inconclusa descolonització del Sàhara Occidental. Ho férem al programa 'El bon dia de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí', emès com una secció del matinal 'Bon Dia', que dirigeix i presenta Toni Rotget. Aquest dimarts, 1 de febrer, ens estrenam amb una nova proposta radiofònica de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB): 'Veu Sahrauí'.

Mantindrem l'esquema de la temporada passada: notícies; anàlisi; entrevistes amb protagonistes de la lluita per la llibertat del Sàhara Occidental, referents del moviment de solidaritat, i persones responsables dels projectes de solidaritat que executa l'AAPSIB; música i cultura sahrauí; ... A 'Veu Sahrauí' s'incorporen noves veus i seccions.

La presència de 'Veu Sahrauí' a les ones radiofòniques és força escaient: Alguna cosa es mou en aquest conflicte en curs des de fa més de quatre dècades. A tall d'exemple, la situació en bona part de l'Àfrica Septentrional és qualsevol cosa menys tranquil·la, com ho palesa l'enfrontament del Marroc amb Algèria; hi ha nou enviat especial de l'ONU per a el Sàhara Occidental, Staffan de Mistura, que tot just ha iniciat el contactes amb les parts implicades en el conflicte; el Front Polisario va tenir una importantíssima victòria jurídica el passat setembre amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·lant l'acord pesquer i altres acords comercials entre la UE i el Marroc perquè inclouen il·legalment el mar i altres recursos naturals del Sàhara Occidental (endemés la sentència del TJUE declara –i això és importantíssim- que el Front Polisario és l'únic representant del poble sahrauí, i que, com a tal, té capacitat legal de representar-lo davant les instàncies jurídiques de la UE-); segueix la guerra reiniciada fa gairebé un any i tres mesos quan les Forces Armades marroquines violaren deliberadament l'acord de l'alto-el-foc, signat el 1991 entre Front Polisario i el Marroc. Val a dir que, veritablement, aquest llarg període previ a la reiniciació de la guerra van ser anys de "no guerra – no pau", doncs la pau no és només absència de guerra. És no colonització, no ocupació, exercici del dret d'autodeterminació i d'independència, drets humans...

Malauradament, amb relació al Sàhara Occidental hi ha coses que no es belluguen: L'espoliació dels recursos naturals, el manteniment dels presos polítics sahrauís injustament empresonats a les immundes presons marroquines, les difícils condicions de vida de la població sahrauí refugiada en els campaments de Tinduf (Algèria); la repressió i la conculcació dels drets humans en els territoris ocupats pel Marroc com, per exemple, el cas de Sultana Jaya i la seva família. I, sobretot, es manté la il·legalitat internacional, i la falta d'assumpció de responsabilitats del Gobierno de Espanya.

Sense embuts: és tan decebedor que el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos mantingui la política de tots els governs espanyols que l'han precedit, és a dir, de no assumpció de la responsabilitat d'Espanya com potència administradora del Sàhara Occidental, i que, almanco, faci una aferrissada denúncia de l'aberrant conculcació dels DDHH a la que va ser la 53 província espanyola, que s'escau recordar aquella cançó de Lluis Llach que diu: "No és això, companys, no és això / Ens diran que ara cal esperar / I esperem, ben segur que esperem / És l'espera dels que no ens aturarem / Fins que no calgui dir: no és això".

'Veu Sahrauí' (els dimarts d'11 h a 12 h a FM 88.80 i a www.onamediterrania.cat) pretén ser una contribució a la llibertat d’aquest poble germà, contribució d’un moviment solidari que, fins a veure un Sàhara Lliure, no s’aturarà. Fins que no calgui dir: no és això!