El dia de les abraçades

Avui, 21 de gener, es celebra el dia internacional de l'abraçada.

El seu origen es remunta a l'any 1986; quan Kevin Zaborney, un americà, preocupat per les poques mostres d’afecte que la societat realitzava en públic, va decidir crear aquesta festivitat per tenir una bona excusa i poder abraçar sense tenir un motiu. Des de llavors, aquest dia està integrat dins el calendari de les celebracions mundials.

Les abraçades són presents en gran part dels moments que vivim amb les persones que estimem i/o apreciem: la família, les amistats, els companys... Amb elles demostrem amor, afecte, alegria, fraternitat, comprensió, consol, acompanyament, entre moltes altres emocions i sentiments.

Abraçar és una forma de llenguatge excepcional, perquè no només actua com a teràpia de curació física i mental, sinó com la manera més adient de transmetre la pau necessària per afrontar el nostre dia a dia, arribant fins i tot a millorar el nostre estat d’ànim i potenciar la nostra energia.

Les abraçades generen confiança, combaten l’estrès i són medicina natural per al nostre cos. Malauradament, fa vint-i-dos mesos que gran part d'elles han quedat encapsulades dins una pantalla o postergades a l'espera de recuperar la normalitat a la que estàvem avesats abans de que la pandèmia sanitària per la covid-19, marquès un punt d'inflexió a les nostres vides, un abans i un després, que encara avui no és possible.

Som éssers socials per naturalesa; forma part de la nostra essència relacionar-nos i interactuar mitjançant el contacte físic. Avui, amb més motiu, donem-li una abraçada a les persones més properes i, a la resta, sinó podem, les farem arribar per altres canals: la paraula, el somriure, o mitjançant les xarxes socials: amb un missatge escrit o oral, una cançó, una poesia, una imatge, un avatar... Però no deixem de donar abraçades, ni avui ni mai!