Literalment

«Jo no puc ser heteròfob perquè tenc molts d’amics Normals¹ i els tract com si fossin persones. Ei, tranquil·let. No et posis nerviós, guapo. Au, cap al taller i no facis nosa».

De vegades, hi ha poques formes de fer entendre les coses com donar-lis la volta. Així i tot, en aquest cas, són els qui es queixen de la cultura de la cancel·lació (per què li diuen així quan volen dir boicot? -1.5 segons. I quant falta perquè ens soni tan natural com aftershave en lloc de loció? -1 segons).

Vos heu fixat també al punt de beneitura on hem arribat amb els anglicismes? Ja no sabem què és un objectiu, ara tenim targets (+0.20 segons). Cercam sponsorings en comptes de patrocinis (-0.10 segons). I ens queixam del manspreading quan els homes s’eixanquen per ocupar encara més espai (-0.30 segons?).

No vos fan ràbia aquells tipos que amb desconsideració ocupen un seient i mig? Clar, sent identificable visualment com un home, a mi em basta fregar-los lleugerament amb una cama perquè peguin un bot i tanquin les cames i et deixin a tu tot l’espai imaginable. Ai, aquestes masculinitats fràgils! (o fragàils²?)

Fragàils? I és que hi ha un fenomen que em treu de polleguera, i sense ànims de voler cercar na Maria per sa cuina, em deman, com és que arribam (clar plural majestàtic) a dir amiba³ o aisberg⁴? Què ens està passant?

A jo el que em passa és que traduesc dites i arriba que no sé que ho són ni d’on venen. La darrera: Mira què ens ha duit el moix⁵. Clar, sa gent queda fent una cara com el primer cop que vaig sentir a una sèrie de sa tele (+0.30 s) que qualcú havia de mantenir un perfil baix⁶. OMG⁷ LOL⁸.

WTF⁹! Mai ningú s’ha aturat a pensar que en un idioma com l’anglès, substituint paraules (que solen ser monosil·làbiques) per les seves sigles, no es guanya res? De temps com a mínim, perquè embullar la troca, això sí que fan. Que aviat necessitarem un diccionari d’acrònims! Ou, em gi¹⁰ (que és igual de llarg que Ou mai god⁷, +0 segons), què estam fent

Ara la moda, però, és afegir la paraula «literalment» com si fos, literalment, un punt o una coma. Exemple: He arribat a les deu literalment. Mem, que si no hi ha una expressió o un sentit metafòric d’allò que dius, sempre, tot és literal. No fotem.

I què en treim de tot això? Que em perdut 2.67 segons. Això… un moment. Jo el que volia contar-vos, però, era que...

¹ Vegeu: https://bit.ly/ElsNormals



² Pronunciat a l’anglesa

³ Ameba

⁴ Iceberg

⁵ Mira amb qui o què m’he trobat

⁶ Passar desapercebut o desapercebuda

⁷ Oh, my God: Oh, Déu meu! (+0.10 s)

⁸ Laughing out Loud: Esbutzar-se de riure (-0.12 s)

⁹ What the Fuck: Que putes! (-0.25 s)

¹⁰ Fonèticament OMG