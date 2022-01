Començam bé aquest any...

La veritat és que he posat els punts suspensius perquè indiquin dubte, temor. Temor per la gran onada de contagis que tenim a les nostres illes, molta gent confinada a casa, moltes baixes laborals, moltes incerteses a l’hora de començar el trimestre escolar. Dubte perquè crec que no podem afirmar que el començam amb bon peu, ja no des del punt de vista sanitari, tampoc des del punt de vista econòmic ni social.

Políticament continuen les dretes espanyolistes amb una gran ofensiva mediàtica contra el govern de l’Estat. Ara toca demanar la dimissió del ministre de Consum, Sr. Garzón, per unes declaracions contra les macro-granges que només defensen les patronals d’aquest negoci, que quantitat de petits i mitjans ramaders que subsisteixen com poden, diuen amb la boca petita que té raó el ministre. I encara hi ha presidents d’alguna Comunitat Autònoma, del PSOE, que menystenen les paraules del ministre, enyorant les grans majories absolutes del període del Sr. Gonzàlez. El moviment ecologista, les persones assenyades i conscients del canvi climàtic, donen la raó a la defensa de la ramaderia sostenible segons l’Agenda europea pel 2030 que ha manifestat el ministre. Un exemple clar de com muntar una campanya en contra de... usant mitges veritats, traient les paraules de context, encenent les xarxes amb mentides flagrants com el ministre de consum està en contra dels ramaders espanyols!

El govern de l’Estat celebra el segon aniversari, amb seguretat i reclamant més sentit d’Estat al Sr. Casado del PP. No el té, no el vol tenir, ho demostra cada dia amb la negativa a la renovació del Consell General del Poder Judicial, perquè sap que aquesta branca de la divisió del poder li és favorable i no vol perdre la influència que exerceix a través de les decisions judicials. Allò que és cert és el fet que aquest govern de coalició continua amb actituds tebes, per exemple a l’hora d’abordar el diàleg amb Catalunya, o amb les forces polítiques que li donen suport parlamentari per modificar alguns aspectes el canvi de la reforma laboral del Sr. Rajoy. Voldríem veure que la determinació que han tingut en el pressupost del ministeri de Defensa, per exemple, fos la mateixa a l’hora de defensar que l’acomiadament ha de gaudir una indemnització de més de 30 dies com va imposar la patronal, i tornar als 45.

Els mitjans de comunicació comencen a parlar d’any preelectoral, en l’horitzó de l’any que ve que es renoven els governs autonòmics i municipals. Com si aquesta perspectiva hagués de marcar les decisions polítiques, amb un to de menyspreu, de rebaixar la validesa que puguin tenir aquestes.

Socialment tampoc tenim unes perspectives massa bones. Continua la incertesa en l’ocupació, amb avenços, és cert, fruit del pacte per derogar aspectes de la reforma laboral esmentada. Continua la imprecisió respecte a la llei de lloguer estatal que afavoreixi els llogaters enfront dels propietaris que són Fons Voltor.

I sobretot continua el debat sobre les noves lleis promogudes pel ministeri d’Igualtat, encara no aprovades per les Corts, que han de reconèixer més drets, donar més seguretat, més tranquil·litat a les dones sigui quina sigui l’orientació sexual.

Començam bé l’any ara amb una perspectiva certa. Continuarem lluitant i reclamant que el patriarcat perdi força entre la mentalitat de tantes persones, continuarem fent nostra la lluita de tantes dones arreu del món que volen ser persones lliures, gaudint d’una vida digna, per elles i pels seus fills i filles.

Continuarem sentim-nos solidàries amb tantes lluites per la llibertat dels pobles, sigui el kurd enfront del dictador turc Erdogan, sigui el sahrauí enfront del rei marroquí, que puguin exercir el dret d’autodeterminació per decidir el seu futur, com reclama la majoria del poble de Catalunya, com volem per al nostre poble, exercir el dret a decidir sobre la nostra sobirania.

Seguirem al costat del moviment feminista de Mallorca i d’arreu del món, amb la seva lluita per erradicar les violències masclistes, per aconseguir vèncer el patriarcat que menysprea les dones, que les agredeix, que les situa en un lloc subaltern. Un patriarcat que sap presentar-se amb múltiples cares, des de la més grollera dels dirigents de VOX i altres persones de dretes, com de manera subtil com hem vist en algú d’esquerres.

Finalment començam bé l’any amb la fermesa del compromís per transformar aquest sistema, aquesta societat perquè és injusta, és insolidària, és desigual, fa infelices les persones. Creiem radicalment que és possible un altre món, una altra societat, ecològicament sostenible, socialment justa, solidària, igualitària, on les persones puguem gaudir d’una vida digna i feliç.