Darrerament, el Director General de Mobilitat, Sr. Jaume Mateu, ha dit en unes entrevistes que els treballadors del SFM deixin de molestar els usuaris del tren; al·legant demandes que no es poden complir, tals com pujades de sou per als treballadors i l'augment de la plantilla.

El Comitè d'Empresa ha respost que no estan demanant cap augment de sou. Demanen augmentar la plantilla, ja que des de 2008 hi ha 70 treballadors menys en plantilla i acumulen centenars d'hores extres estructurades cada any. Naturalment, en pactar els serveis mínims de la vaga, les hores extres no es treballen i s'anul·len trams per falta de personal. Doncs mireu, just el que reclamen.

Hi una mancança de personal molt evident. Tenim la percepció que des de la direcció del transport públic no es prenen seriosament la vaga. Per començar, no varen assistir a les reunions i llavors diuen coses com que ja no hi ha queixes de la pujada de preus dels bitllets. Ens digueren que ho provarien durant tres mesos i llavors ho avaluarien. No ven fer gens de cas a ningú, desdramatizant les queixes i minimitzant-les a unes poques persones.

D'altra banda, els usuaris reuniren gairebé 2.500 signatures demanant 25 peticions per a millorar el servei. També han estat ignorades. No coneixem a cap persona que no es queixi del servei.

Des del Govern central han donat a conèixer la inversió en trens que es farà a l'Estat espanyol i a les Balears no els hi correspon ni un euro, quan tenen un deute històric amb el nostre tren. Cal restaurar les línies anteriors i, a la mateixa vegada, fer efectiva tota la inversió que ja s'ha fet a altres comunitats i que nosaltres no hem tengut.

Es clar que per deixar de tenir el deshonor de tenir medalla amb cotxe/habitant, hem de menester vertebrar el tren per tota Mallorca.

Doncs el Govern s'hauria de demanar: Les usuàries i usuaris del tren ens mereixem que ens enganyin amb la vaga dels treballadors del SFM?