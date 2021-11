1, 2, 3... sus EsportsdBalears!

Aquest passat divendres vàrem donar el sus! al nou espai dedicat a la informació i, sobretot, a l'anàlisi i opinió, sobre esports en general i sobre l'actualitat esportiva de les Illes Balears en particular. Un espai anomenat EsportsdBalears.

Si bé és cert que hi ha, fins i tot, un excés d'informació esportiva, no és menys cert que falta una mirada centrada en les Illes Balears i, per tant, en llengua catalana, que aporti informació, però sobretot anàlisi i opinió de tot allò que succeeix en l'àmbit esportiu.

EsportsdBalears és l'aposta de dBalears i Ona Mediterrània per una informació, debat, opinió i anàlisi dels esports en clau illenca i en llengua catalana.

Era una assignatura pendent des de feia anys i amb la idea que sempre ens ha guiat de fer possible allò que consideram necessari, obrim aquesta nova etapa que anirà creixent progressivament.

I, encara que amb tota la humilitat i modèstia, ens atrevim a afirmar que recollim el testimoni d'aquella mítica secció d'esports de Diari de Balears que, amb el lideratge, la complicitat i el suport de Miquel Serra, va dirigir de manera magistral Pep Verger, que va ser capaç de formar (en els dos sentits del terme) un equip d'autèntics cracks de la informació esportiva, entre els quals hi havia Joan Canyelles i Pere Fullana que tant de mestratge varen exercir en un servidor.

Serra, Verger, Canyelles, Fullana... Sempre en el nostre equip!