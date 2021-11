El novembre, plujós a la fi!

A la fi ha arribat la pluja, aquests dies, en abundància... sembla mentida que l’enyorem tant quan tenim sequera i en arribar, cada dia, enyorem el solet.

Un dimarts més, en aquest mes on tenim ben presents totes les víctimes de les violències masclistes, tornarem a esmentar la quantitat d’actes que s’ofereixen durant la setmana que comença i la que ve. Parlàrem de les Jornades de Petra de la Direcció insular d’Igualtat i diversitat del Consell de Mallorca, la setmana passada. De les manifestacions que han programat el Moviment Feminista de Mallorca pel divendres 19 i dijous 25.

Avui no tinc espai suficient per reproduir l’agenda d’actes que ha publicat el mateix MFM i que es realitzaran gràcies a la conjunció d’Ajuntaments i associacions de dones feministes, a Manacor, Bunyola, Marratxí o alguns sense el suport municipal com Felanitx, Alaró, per citar només alguns exemples. Us recoman que cerqueu a les xarxes socials els horaris del vostre poble, a Ciutat, l’Ajuntament té un bon programa i pensem també amb el que s’ha donat a conèixer per part de la Direcció insular del Consell, o de l’IBDona a les Illes.

Només insistir en una idea. Cal ser presents a aquests actes, els més propers si al vostre municipi n’organitzen. A Palma, en especial el dijous de la setmana que ve, 25, a la manifestació feminista.

Aquests dies han sortit diversos articles sobre les violències masclistes, sobre allò que en castellà es diu «mujerismo», no cerc la traducció al català perquè crec que no en té. Això és, la presència de dones molt diferent del feminisme. Perquè la primera, la nostra presència és una condició indispensable de la democràcia, a qualsevol àmbit. El feminisme és una altra cosa, és una concepció del món que planteja acabar amb el patriarcat, amb el masclisme, en una paraula, el seu objectiu és transformar el món capitalista, no canviar-lo per posar més dones al capdavant.

I tenen raó, hi ha diferències notables entre n’Angela Merkel, fins ara cancellera alemanya i n’Anne Hidalgo candidata a la Presidència de França, perquè totes dues presents en el món polític, representen ideologies diferents.

Com aquí les diferències notables entre na Francina Armengol, PSOE na Fina Santiago, MÉS per Mallorca i na Margalida Prohens del PP o Patrícia Guasp de Ciudadanos, per esmentar les que més surten als mitjans, les més conegudes.

Aquest mes parlem de lluita, combat, enfrontament, contra les violències masclistes, perquè ha de ser així, hem d’erradicar aquest problema social que provoca morts (70 en l’Estat espanyol enguany), desolació, sofriment, dolor. El problema que pateixen les dones, les víctimes, els seus infants, fills i filles, que massa vegades també perden la vida, i altres, perden la seva mare, de manera per ells, i per nosaltres, incomprensible.

Aquest mes de novembre, plujós, ens reafirmem amb la necessitat de sortir als carrers per cridar alt i ben fort que no en volem, Ni una menys! Que perdi la vida, que pateixi en silenci l’agressivitat, la violència psicològica, física, d’aquell que creu que ho pot fer perquè és seva.

I no puc acabar sense fer esment d’una valenta dona que ha deixat de tenir un càrrec de responsabilitat política. Na Teresa Suàrez Genovard, fins fa pocs dies Consellera de Presidència del Consell de Mallorca, departament al qual hi ha inscrita la Direcció insular d’Igualtat i Diversitat. Vull fer-li arribar la meva enhorabona més sincera per la seva feina al Consell durant aquests dos anys, i abans al Govern de les Illes Balears com a Secretaria general de la Conselleria de Presidència.

Gràcies, Teresa, per la bona feina que has fet, amb eficàcia, rigorositat, honestedat. Ens retrobarem, ben segur, als carrers defensant les nostres idees feministes, lluitant per un món més igualitari, més just, més solidari.