La setmana passada, el Tribunal Constitucional de Bèlgica va declarar inconstitucional la llei belga que persegueix els insults al Rei, en considerar que col·lideix amb la llibertat d'expressió. Aquesta fita l'ha aconseguit el jove artista mallorquí Josep Miquel Arenas, antigament conegut com Valtònyc, amb qui vàrem poder parlar aquest passat divendres des dels micròfons d'Ona Mediterrània.

Més enllà de l'alegria per aquesta indiscutible victòria i de les bones expectatives que s'obrin davant el judici sobre l'extradició de Josep Miquel Arenas a l'Estat espanyol que es farà el proper 23 de novembre, cal recordar que els avenços aconseguits a Europa, no tenen, encara, el seu reflex a l'Estat espanyol.

Només cal recordar que, a hores d'ara, el raper Pablo Hasél continua empresonat injustament, per raons estrictament polítiques.

Constatem, també, que els defensors de la República catalana continuen perseguits policialment i judicialment a l'Estat espanyol.

Ara és el moment d'intensificar la lluita social i política pels drets civils i per l'amnistia per a tots els perseguits per motius polítics.

És l'hora de recuperar la mobilització als carrers.