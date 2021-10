Celebració dels premis ApS Serra de Tramuntana a Coma-sema

El passat dia 28 d’octubre, a Coma-sema, tengué lloc un acte de reconeixement als centres educatius que l’any 2019 obtengueren el Premi Medi Ambient, atorgat pel Centre Nacional d’Educació Ambiental del Ministeri de Transició Energètica. Tot i que una representació de professors i alumnes pogueren anar dia 13 de desembre de 2019 a Pamplona, en el marc del XII Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio, encara s’havia de fer extensiu a la resta de representants de diferents centres educatius de Mallorca que participen en el projecte ApS Serra de Tramuntana. El projecte va ser guardonat amb aquest premi el 2019, però per les condicions de la pandèmia encara no s’havia pogut celebrar cap acte a Mallorca.

El lloc triat per a aquesta celebració, com he dit, va ser la possessió de Coma-sema (terme municipal de Bunyola), situada a la vall d’Orient, que confronta des del segle XVI amb Son Vidal, Son Terrassa, Solleric, es Tossals Verds, es Colomer, el torrent de sa Foradada, Binimorac i l’embassament de Cúber. Comptà amb la presència del Secretari General de la Conselleria d’Educació, Bartomeu Barceló, la Consellera de Territori, Maria Antònia Garcias, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

L’acte s’inicià amb una visita guiada a la possessió, amb explicacions prou interessants sobre el funcionament de la tafona i els usos tradicionals de l’entorn d’aquests indrets. Ara bé, ens recordaren que avui en dia els propietaris de possessions com aquesta només sobreviuen gràcies als guanys que els proporciona el turisme.

Aquest reconeixement suposa una ditada de mel a tots aquells centres educatius de primària i secundària que aposten per dissenyar activitats dins i fora de l’aula amb els alumnes, encaminades a donar a conèixer els valors tradicionals de la Serra de Tramuntana, estimar-ne els paisatges i tot allò que representa per a Mallorca. I és evident que aquestes propostes s’han de fer amb seny, cercant un equilibri entre la tradició i la realitat actual, tenint en compte que som al segle XXI. En converses entre docents se sentí que hi ha alumnes de primària i secundària que mai no han visitat la Serra, que no en coneixen els principals topònims i que gairebé només tenen una percepció d’unes muntanyes que tenen al fons, quan en realitat comptam amb un espai extraordinari i molt ric culturalment. Cal ser conscient, però, que per estimar-lo i respectar-lo s’ha de donar a conèixer.